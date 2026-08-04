'인턴'이 추석 시즌 개봉을 확정했다. / 사진제공=워너브러더스 코리아, 앤솔로지스튜디오

최민식, 한소희 주연 '인턴'이 오는 9월 16일 개봉한다. / 사진제공=워너브러더스 코리아, 앤솔로지스튜디오

'인턴' 예고편이 공개됐다. / 사진제공=워너브러더스 코리아, 앤솔로지스튜디오

배우 최민식과 한소희가 영화 '인턴'(감독 김도영)으로 올 추석 극장가를 찾는다. 할리우드 동명 영화를 리메이크한 '인턴'은 37년 경력의 베테랑이 실버 인턴으로 다시 사회생활을 시작하며 벌어지는 이야기를 담는다. 1차 포스터와 예고편은 세대와 직급을 뛰어넘는 최민식, 한소희의 오피스 케미를 예고했다.'인턴'은 론칭 3년 만에 패션업계의 다크호스로 떠오른 CEO 선우(한소희 분)의 회사에 37년 경력의 실버 인턴 기호(최민식 분)가 입사하면서 펼쳐지는 오피스 라이프를 그린 작품이다.2015년 전 세계적인 흥행을 기록한 동명의 할리우드 영화를 한국적으로 재해석했다. 최민식은 오랜 사회 경험을 지닌 베테랑이지만 신입 인턴으로 새 출발하는 기호를 연기한다. 한소희는 일밖에 모르는 3년 차 스타트업 CEO 선우 역을 맡았다. 영화 '만약에 우리'를 연출한 김도영 감독이 메가폰을 잡아 세대 공감 오피스 드라마를 완성했다.공개된 1차 포스터에는 첫 출근길에 나선 기호와 회사를 이끄는 CEO 선우가 나란히 걸어가는 모습이 담겼다. 오랜 경력에서 나오는 여유와 신입사원의 설렘이 공존하는 기호의 미소, 자신감 넘치는 선우의 표정이 대비를 이루며 두 사람이 만들어갈 오피스 라이프를 기대하게 만든다. "오늘부터 출근합니다"라는 카피는 직장인들의 공감을 자극한다.함께 공개된 예고편은 인턴 면접을 보는 기호의 모습으로 시작된다. 자신의 강점과 약점을 묻는 질문에 "강점은 경험이 많다는 것이고, 약점은 나이도 많다는 것입니다"라고 답한 그는 우투투의 인턴으로 합격한다. 말끔한 정장 차림으로 첫 출근한 기호는 크림빵과 오란다, 보온병, 탁상시계, 필통, 잉크 등을 책상 위에 하나씩 꺼내놓으며 신입이지만 베테랑다운 존재감을 드러낸다. 이어 'MZ들과 일하는 법'과 신조어 '감다뒤'를 검색하는 모습은 새로운 조직에 적응하려는 실버 인턴의 좌충우돌 사회생활을 예고한다.반면 선우는 기호의 이력서 사진을 보자마자 "누구야, 이 무서운 분은"이라며 당황하고, "나는 이 세상 모든 어른들과 사이가 안 좋아"라고 말하며 직속 인턴이 된 기호를 부담스러워한다. 반대로 기호는 "신입 인턴 사원 김기호라고 합니다"라며 깍듯하게 인사해 두 사람의 상반된 호흡으로 웃음을 자아낸다. 김준한과 류혜영도 각각 부대표 영환과 비서 민아 역으로 합류해 현실감 있는 직장인 앙상블을 선보일 예정이다.'인턴'은 오는 9월 16일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr