엑스디너리 히어로즈 세 번째 공식 팬미팅 'THE X-TOWN' 포스터 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 오는 9월 세 번째 팬미팅을 열고 팬들과 만난다.엑스디너리 히어로즈는 지난 3일 공식 SNS를 통해 'Xdinary Heroes 3RD FANMEETING 'THE X-TOWN''(더 엑스-타운) 포스터를 공개했다. 엑스디너리 히어로즈는 9월 18일부터 20일까지 사흘간 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 총 3회에 걸쳐 팬들과 호흡한다.포스터 속 건일, 정수, 가온, 오드, 준한, 주연은 블랙 레더 스타일링으로 강렬한 분위기를 자아낸다. 공연명 'THE X-TOWN'은 엑스디너리 히어로즈와 팬덤 빌런즈(Villains)의 이야기가 펼쳐지는 마을을 뜻한다. 멤버들이 보안관으로 변신한다는 설정으로 궁금증을 더한다.엑스디너리 히어로즈는 국내외 공연을 이어가고 있다. 지난 6월 인천 인스파이어 아레나에서 서머 스페셜 콘서트 'The Xcape'(더 엑스케이프)를 개최했으며, 지난달 31일에는 '2026 인천펜타포트 락 페스티벌' 무대에 올랐다. 이어 8월과 9월에는 '서머소닉 2026' 도쿄·오사카 공연과 '사운드 플래닛 페스티벌 2026' 출연을 앞두고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr