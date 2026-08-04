하석진과 하니가 '사랑이 온다'에서 활약하고 있다. / 사진 제공=KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'

'사랑이 온다' 하석진과 하니가 이별 후 8년 만에 재회했다. / 사진 제공=KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'

'사랑이 온다' 하석진, 안희연이 가슴 아픈 이별 후 재회를 그렸다.최근 방송된 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다' 3, 4회에서는 김무진(하석진 분)과 한규림(안희연 분)이 이별한 뒤 8년 만에 다시 마주하는 모습이 그려졌다. 특히 4회 시청률은 13.9%(닐슨 코리아, 전국 가구 전체 기준)를 기록하며 자체 최고시청률을 경신했다.연인이 된 김무진과 한규림은 양가의 반대에 부딪혔다. 딸의 남자친구가 찬 고가의 시계를 본 한석중(류승수 분)은 김무진을 재벌 2세로 오해하며 반겼지만 김무진이 짝퉁이라고 둘러대자 태도를 바꿔 두 사람의 만남을 반대했다. 한규림이 "무진 씨는 달라요"라며 끝까지 김무진을 감싸자 그는 죄책감을 느낀 끝에 아버지 묘소를 찾아 자신이 재벌 2세라는 사실을 털어놨다.이후 한규림은 홍옥선(진경 분)의 호출을 받고 회장실을 찾았지만 직접 만나지 못한 채 차 비서로부터 관계를 정리하라는 요구와 함께 돈봉투를 건네받았다. 이에 그는 "무진 씨를 좋아하는 마음을 값으로 매기라는 거잖아요. 천억 주세요"라고 맞서며 관계를 포기하지 않았다.홍옥선은 김무진에게 지금까지 누려온 모든 것을 포기하거나 한규림과 헤어지라고 압박했다. 김무진은 망설임 없이 한규림을 선택했고 집을 나온 뒤 일용직 현장에서 생활을 시작했다. 하지만 그는 작업 도중 위에서 떨어진 자재를 피하지 못해 큰 사고를 당했고 병원으로 옮겨졌다.사고 소식을 들은 한규림은 김무진이 자신 때문에 모든 것을 포기했다는 사실을 알게 됐다. 결국 그는 이별의 대가로 1억 원을 요구하는 척하며 김무진을 떠나기로 결심했다. 의식을 회복한 김무진은 한규림을 찾아갔지만 이미 그는 집을 떠난 뒤였다.시간이 흘러 김무진과 한규림은 경찰서에서 예상치 못한 재회를 했다. 온라인 게임에서 말다툼을 벌인 두 사람은 조사실에서 서로를 마주했고, 조사를 마친 뒤 발을 삔 한규림의 손을 잡아준 김무진은 "도망가려면 제대로 가요"라고 말했다.이후 한규림을 향해 "엄마"라고 부르며 달려오는 아들 한결(윤하빈 분)과 그의 곁에 있던 조흥식(배정남 분)을 본 김무진은 충격을 감추지 못했다. 조흥식이 한규림 곁에 있는 이유와 아이의 정체를 둘러싼 궁금증도 커졌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr