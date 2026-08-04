최근 던이 '나 혼자 산다'에 출연했다. / 사진=MBC

던이 '구해줘! 홈즈'에 출연한다. / 사진제공=MBC

최근 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 좋은 반응을 얻었던 가수 던이 이번에는 '구해줘! 홈즈'에 출연한다.오는 6일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 양세형, 주우재, 던이 운동세권 임장에 나서는 모습이 공개된다.과거 대표적인 '소식좌'로 꼽혔던 주우재와 던은 서로의 식사량과 달라진 체형을 주제로 이야기를 나눈다. 던은 "촬영 전 아무것도 먹지 않았는데도 끝나면 딱히 먹고 싶은 음식이 없다"며 평소 식욕이 거의 없다고 밝힌다. 이에 최근 몸무게 70kg대에 진입한 주우재는 "나도 60kg대였을 때는 그랬다"고 공감하면서도 선을 그어 웃음을 안긴다. 이어 양세찬이 "이제는 투턱도 보인다"고 말하자, 주우재는 달라진 체형에 자신감을 보인다.한편 던과 함께 생활하며 화제를 모은 반려견 햇님이도 스튜디오에 깜짝 등장한다. 햇님이는 즉석에서 개인기를 선보이며 출연진들의 미소를 자아냈다는 후문이다.본격적인 '운동세권' 임장에 앞서 운동 마니아들의 집이 공개된다. 가족 전용 클라이밍장을 갖춘 집과 아이스하키 연습장을 마련한 이색 주택이 소개된다. 이어 인왕산과 안산을 모두 누릴 수 있는 '더블 산세권' 매물도 등장한다. 김대호는 두 산의 매력을 소개하며 산세권의 장점을 전한다.한편 양세형은 주우재와 던을 향해 "왜 멸치와 디포리를 데려왔냐"고 농담을 던진다. 두 사람은 시작부터 은근한 신경전을 벌이고, 최근 체중을 늘린 주우재는 달라진 몸을 자랑하다 갑작스러운 담 증세를 호소해 웃음을 안긴다.'구해줘! 홈즈' 운동세권 임장 편은 6일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr