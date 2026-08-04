방송인 지연수가 곰탕집 알바 근황을 알렸다. / 사진=유튜브 채널 '연수롭다'

방송인 지연수가 곰탕집 알바 근황을 알렸다. / 사진=유튜브 채널 '연수롭다'

방송인 지연수가 홀로 아들을 키우며 곰탕집 직원으로 근무하는 근황을 알렸다.지연수는 지난 3일 자신의 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수 곰탕집 150그릇 서빙'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속에는 지연수가 아들 민수 군을 등교시킨 후 곰탕집으로 출근했다. 지연수는 하루 100~150그릇의 서빙 업무를 소화하며 근무했다.그는 앞서 일었던 식당 홍보 의혹에 대해 "내 가게가 아니다. 나는 운영과 전혀 무관한 직원일 뿐"이라고 선을 그었다.지연수는 방송인이라는 이유로 과거 채용에서 해고된 경험을 털어놓기도 했다. 그는 "생계를 위해 일을 해야 하기에 어딜 가든 먼저 방송했던 사람이라고 밝히지 않는다"고 말했다.그러면서 "화려했던 그 시절에 갇혀 살면 발전하지 못한다"면서 "현재를 살아야 한다. 아들에게 한우 곰탕을 먹이고 싶어서 식당 일을 시작했다"고 덧붙였다.한편 지연수는 모델 출신이다. 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 슬하에 아들 1명을 뒀으나, 2020년 이혼 후 홀로 양육하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr