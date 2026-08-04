산다라박이 과거 YG의 엄격한 통제를 털어놨다. / 사진=유튜브 '동해물과 백두은혁' 캡쳐

산다라박이 과거 YG의 엄격한 통제를 털어놨다. / 사진=유튜브 '동해물과 백두은혁' 캡쳐

그룹 투애니원의 산다라박이 활동 시절 엄격한 통제를 받았다고 고백했다.지난 3일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 산다라박이 게스트로 출연했다. 산다라박은 슈퍼주니어 동해, 은혁과 함께 2세대 아이돌 활동 당시의 비하인드 스토리를 공유했다.동해는 과거 산다라박이 숙소 밖을 못 나갔다고 증언했다. 산다라박은 "우리는 말만 힙합이지"라며 과거 엄격했던 YG의 통제를 언급했다. 은혁도 이에 공감하며 "YG는 그런 거에 프리할 줄 알았다"고 말했다. 이에 산다라박은 "남자 그룹은 프리했는데 우리는 숙소에만 있었다"며 "편의점 갈 때도 매니저에게 부탁하라고 했다"고 토로했다. 그러면서 "소녀시대 분들이 훨씬 더 활발하게 다녔다"며 상대적으로 자유로운 분위기였던 SM에 대한 부러움을 내비쳤다.SM과 YG의 활동 시스템도 언급했다. 은혁은 "SM은 연간 플랜을 짜서 철저하게 계산된 날짜에 맞춰서 모든 걸 한다"고 말하며 YG의 자유로운 시스템과 비교했다. 산다라박은 "무엇보다 퀄리티가 좋아야 해서 곡이 만약에 조금이라도 마음에 안 들면 엎고 새로 작업했다"고 설명했다. 그러면서 "1년에 무대에 서는 날이 몇 번 없으니까 그게 조금 아쉬웠다"고 고백했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr