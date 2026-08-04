조혜련, 모성애 폭발했네…아들하고 찍은 사진으로 추억여행

방송인 조혜련이 아들 우주와 함께한 근황을 공개하며 변함없는 모성애를 드러냈다.조혜련은 최근 자신의 SNS에 "보고싶은 아들~~"이라는 짧은 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 조혜련과 아들 우주가 나란히 얼굴을 맞댄 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있는 모습이 담겼다. 우주는 또렷한 이목구비와 훈훈한 비주얼로 시선을 사로잡았고, 조혜련 역시 환한 미소를 지으며 아들과의 소중한 시간을 만끽했다.특히 성인이 된 우주의 한층 성숙해진 분위기가 눈길을 끌었다. 닮은 듯 다른 모자의 미소에서는 편안함과 다정함이 묻어났고, 짧은 글귀만으로도 아들을 향한 조혜련의 애틋한 마음이 고스란히 전해졌다.팬들은 "아드님이 정말 훈훈하다", "엄마와 아들의 다정한 모습이 보기 좋다", "사이가 너무 좋아 보인다", "행복한 시간이 느껴진다" 등의 반응을 보이며 응원을 보냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr