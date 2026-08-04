조현아, 다리가 너무 말랐어…다이어트 후 요요도 없네

그룹 어반자카파 조현아가 한층 슬림해진 몸매와 늘씬한 각선미를 뽐냈다.조현아는 최근 자신의 SNS를 통해 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 근황 사진을 공개했다.공개된 사진 속 조현아는 그레이 컬러의 재킷과 미니스커트 셋업을 착용한 채 포즈를 취하고 있다. 통유리 너머로 시원한 강변 풍경이 펼쳐진 공간에서 손선풍기를 든 채 브이 포즈를 선보이며 여유로운 분위기를 자아냈다.특히 눈길을 끈 것은 한층 슬림해진 비주얼이다. 이전보다 더욱 날렵해진 얼굴선은 물론, 군살 없는 각선미가 시선을 사로잡았다. 미니스커트와 블랙 하이힐을 매치해 길고 곧게 뻗은 다리를 강조하며 세련된 스타일링을 완성했다.팬들은 "살이 더 빠진 것 같다", "다리가 정말 길어 보인다", "점점 더 예뻐진다", "관리의 끝판왕" 등의 반응을 보이며 감탄을 쏟아냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr