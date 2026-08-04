그룹 투어스 / 사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스가 일본 싱글 2집 'SODA SODA'를 발매했다.TWS는 4일 각종 음원 플랫폼을 통해 일본 싱글 2집 'SODA SODA'(소다 소다)를 공개했다. 앨범에는 동명의 타이틀곡과 수록곡 'Palm Tree'(팜 트리), 미니 2집 타이틀곡 '내가 S면 넌 나의 N이 되어줘'의 일본어 버전까지 총 3곡이 담겼다.타이틀곡 'SODA SODA'는 탄산처럼 터져 나오는 설레는 감정을 표현한 곡으로, 멤버 경민과 영재, 지훈이 작곡에 참여했다. 정식 발매에 앞서 공개된 음원은 일본 라인뮤직 실시간 '송 톱100' 차트에 진입했다.TWS는 전날 일본 도쿄에서 열린 쇼케이스에서 'SODA SODA' 무대를 처음 선보였다. 퍼포먼스에는 일본 탄산음료 라무네 병을 흔드는 동작을 연상시키는 안무가 포함됐다.멤버들은 "42(팬덤명)와 다시 만나게 돼 설렌다"며 "함께 여름 축제 같은 추억을 만들고 싶다"고 말했다.TWS는 오는 6일 후지TV 음악 프로그램 'STAR'를 시작으로 '메자마시 WANGAN 페스티벌', '서머 소닉 2026' 등에 출연하며 일본 활동을 이어간다. 이어 후쿠오카, 효고, 가나가와에서 아시아 투어 '24/7:FOR:YOU' 공연을 진행할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr