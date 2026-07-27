비비 워터밤 퍼포먼스/ 사진=온라인 커뮤니티 캡처

가수 비비가 워터밤 무대에서 선보인 퍼포먼스를 두고 선정성 논란이 일고 있다.비비는 지난 25일 경기도 고양시 일산 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린 '워터밤 서울 2026'에 출연했다.이날 비비는 몸매가 드러나는 흰색 점프슈트를 입고 무대에 올랐다. 무대를 이어가던 비비는 무릎을 꿇은 채 물에 젖은 점프슈트의 지퍼를 아래로 내리는 안무를 선보였고, 안에 착용한 비키니 상의가 노출되며 속옷을 보여주는 듯한 모습이 연출됐다. 이후 비비는 상의를 벗은 남성 댄서들 사이에서 무릎을 꿇고 노래했다.해당 장면은 공연 직후 온라인을 중심으로 빠르게 확산했다. 일부 누리꾼들은 비비 무대의 수위가 과했다는 의견을 내놨다. 탈의 퍼포먼스를 두고 선정적이라는 목소리가 이어졌으며, 남성 댄서들에게 둘러싸인 채 마이크를 올려다보며 노래하는 모습이 성적인 장면을 연상시킨다는 지적이 나왔다.반면 일각에서는 비비의 퍼포먼스를 긍정적으로 평가했다. 워터밤이 19세 이상만 입장할 수 있는 성인 대상 페스티벌인 만큼, 해당 무대를 일반적인 방송 무대와 같은 기준으로 볼 필요는 없다는 반응이다.한편, 비비는 2022년 워터밤 무대에서 예상치 못한 의상 사고를 겪기도 했다. 티셔츠를 벗는 과정에서 비키니 끈이 풀리는 돌발 상황이 발생한 것. 급히 몸을 가린 비비는 스태프의 도움을 받아 의상을 정리하고 공연을 이어갔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr