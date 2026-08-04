영화 '경주기행'(감독 김미조)을 통해 김미조 감독이 첫 상업영화에 도전한다. 데뷔작 '갈매기'로 국내외 영화제의 주목을 받았던 그는 '경주기행'으로 또 한 번 새로운 이야기를 선보일 예정이다.
'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 '경주'를 위해, 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다.
김 감독은 데뷔작 '갈매기'로 제21회 전주국제영화제 한국경쟁 대상과 제68회 산세바스티안국제영화제 특별언급을 받으며 연출력을 인정받았다. 이번 작품은 그의 첫 상업영화로, 이정은과 공효진, 박소담, 이연이 출연해 호흡을 맞춘다.
배우들은 시나리오와 감독에 대한 신뢰를 출연 이유로 꼽았다. 이정은은 "'오마주'에서 함께 작업한 감독에 대한 신뢰가 있었다"고 밝혔다. 공효진은 "더할 것도 뺄 것도 없이 완성도가 높았고 유머와 날카로움이 잘 섞인 시나리오였다"고 전했다. 박소담은 "연습하지 않아도 대사가 입에 붙을 정도였다"고 했다. 이연 역시 "글이 영상으로 어떻게 구현될지 궁금했다"고 기대를 나타냈다.
김 감독은 직접 집필한 시나리오에 대해 "벌레 한 마리 죽여본 적 없는 네 여자가 직접 처벌에 나선다는 점이 핵심"이라며 "서툴고 삐걱거리는 여정이 오히려 삶의 진짜 모습이고, 복수의 기저에는 서로를 향한 지독한 사랑이 깔려 있다"고 설명했다. 평범한 네 모녀가 복수를 위해 떠나는 여정을 통해 장르적 재미와 가족애를 함께 담아냈다는 설명이다.
'경주기행'은 해외에서 먼저 주목받고 있다. 하와이국제영화제와 피렌체한국영화제, 바르셀로나한국영화제 등에 초청돼, "다크한 유머와 감정의 밀도를 절묘하게 결합한 작품", "복수영화의 틀을 깬 작품"이라는 평가를 받았다. 특히 피렌체한국영화제에서는 관객상을 수상했다.
'경주기행'은 오는 8월 26일 전국 극장에서 개봉한다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 '경주'를 위해, 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다.
김 감독은 데뷔작 '갈매기'로 제21회 전주국제영화제 한국경쟁 대상과 제68회 산세바스티안국제영화제 특별언급을 받으며 연출력을 인정받았다. 이번 작품은 그의 첫 상업영화로, 이정은과 공효진, 박소담, 이연이 출연해 호흡을 맞춘다.
배우들은 시나리오와 감독에 대한 신뢰를 출연 이유로 꼽았다. 이정은은 "'오마주'에서 함께 작업한 감독에 대한 신뢰가 있었다"고 밝혔다. 공효진은 "더할 것도 뺄 것도 없이 완성도가 높았고 유머와 날카로움이 잘 섞인 시나리오였다"고 전했다. 박소담은 "연습하지 않아도 대사가 입에 붙을 정도였다"고 했다. 이연 역시 "글이 영상으로 어떻게 구현될지 궁금했다"고 기대를 나타냈다.
김 감독은 직접 집필한 시나리오에 대해 "벌레 한 마리 죽여본 적 없는 네 여자가 직접 처벌에 나선다는 점이 핵심"이라며 "서툴고 삐걱거리는 여정이 오히려 삶의 진짜 모습이고, 복수의 기저에는 서로를 향한 지독한 사랑이 깔려 있다"고 설명했다. 평범한 네 모녀가 복수를 위해 떠나는 여정을 통해 장르적 재미와 가족애를 함께 담아냈다는 설명이다.
'경주기행'은 해외에서 먼저 주목받고 있다. 하와이국제영화제와 피렌체한국영화제, 바르셀로나한국영화제 등에 초청돼, "다크한 유머와 감정의 밀도를 절묘하게 결합한 작품", "복수영화의 틀을 깬 작품"이라는 평가를 받았다. 특히 피렌체한국영화제에서는 관객상을 수상했다.
'경주기행'은 오는 8월 26일 전국 극장에서 개봉한다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT