김미조 감독의 영화 '경주기행'이 8월 26일 개봉한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

영화 '경주기행'(감독 김미조)을 통해 김미조 감독이 첫 상업영화에 도전한다. 데뷔작 '갈매기'로 국내외 영화제의 주목을 받았던 그는 '경주기행'으로 또 한 번 새로운 이야기를 선보일 예정이다.'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 '경주'를 위해, 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다.김 감독은 데뷔작 '갈매기'로 제21회 전주국제영화제 한국경쟁 대상과 제68회 산세바스티안국제영화제 특별언급을 받으며 연출력을 인정받았다. 이번 작품은 그의 첫 상업영화로, 이정은과 공효진, 박소담, 이연이 출연해 호흡을 맞춘다.배우들은 시나리오와 감독에 대한 신뢰를 출연 이유로 꼽았다. 이정은은 "'오마주'에서 함께 작업한 감독에 대한 신뢰가 있었다"고 밝혔다. 공효진은 "더할 것도 뺄 것도 없이 완성도가 높았고 유머와 날카로움이 잘 섞인 시나리오였다"고 전했다. 박소담은 "연습하지 않아도 대사가 입에 붙을 정도였다"고 했다. 이연 역시 "글이 영상으로 어떻게 구현될지 궁금했다"고 기대를 나타냈다.김 감독은 직접 집필한 시나리오에 대해 "벌레 한 마리 죽여본 적 없는 네 여자가 직접 처벌에 나선다는 점이 핵심"이라며 "서툴고 삐걱거리는 여정이 오히려 삶의 진짜 모습이고, 복수의 기저에는 서로를 향한 지독한 사랑이 깔려 있다"고 설명했다. 평범한 네 모녀가 복수를 위해 떠나는 여정을 통해 장르적 재미와 가족애를 함께 담아냈다는 설명이다.'경주기행'은 해외에서 먼저 주목받고 있다. 하와이국제영화제와 피렌체한국영화제, 바르셀로나한국영화제 등에 초청돼, "다크한 유머와 감정의 밀도를 절묘하게 결합한 작품", "복수영화의 틀을 깬 작품"이라는 평가를 받았다. 특히 피렌체한국영화제에서는 관객상을 수상했다.'경주기행'은 오는 8월 26일 전국 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr