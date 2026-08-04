사진제공= 웨이크원

그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE, ALD1)이 청춘 영화의 한 장면인 듯한 새 앨범 트레일러 영상을 공개했다.알파드라이브원은 지난 3일 오후 공식 SNS를 통해 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트)의 트레일러 영상 '21세기 소년 Ⅰ'을 선보였다.이번 영상은 타인의 시선과 편견을 접한 소년들이 자신을 찾아가는 과정을 그렸다. 서로 다른 환경에 놓인 소년들이 낡은 교신 부스에 질문을 남기며 서로를 마주하는 연출을 담았다.트레일러 공개 직후 개설된 X(구 트위터) 계정 '@ALD1_ALCHA'에서는 첫 게시물을 통해 팬들의 영상 감상 리뷰 참여를 유도하기도 했다.아울러 알파드라이브원은 같은 날 서울 성동구 무비랜드에서 트레일러 상영 이벤트 'TRAILER PREMIERE'(트레일러 프리미어)를 개최했다. 영상 연출을 맡은 박세영 감독과 멤버들은 관객과의 대화(GV) 세션에 참석해 트레일러 제작 비하인드를 전했다.한편, 알파드라이브원의 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'는 오는 24일 발매될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr