이민정이 '그래, 이혼하자'에 출연한다./ 사진 제공 : 캔버스엔

이민정이 '그래, 이혼하자'에 출연한다./ 사진 제공 : 캔버스엔

이민정이 '그래, 이혼하자'로 6년 만에 복귀한다.KBS Drama 채널 '그래, 이혼하자'(연출 주성우, 작가 황지언, 제작 캔버스엔)는 지칠 대로 지친 결혼 생활에 종지부를 찍기 위한 웨딩드레스샵 대표 부부의 리얼 이혼 체험기를 다룬 작품이다.이민정은 극 중 웨딩드레스샵 '지앤화이트'의 대표 백미영 역을 맡았다. 3일 공개된 첫 스틸컷 속 백미영은 자기 일을 사랑하는 인물답게 프로페셔널한 면모를 유감없이 발휘한다. 하지만 또 다른 스틸컷에서는 어딘가 불안한 눈빛을 내비치며 극의 긴장감을 높이고 있다. 남편 지원호(김지석 분)와의 행복했던 결혼 생활 뒤 어떤 그늘이 숨겨져 있을지 궁금해진다.'그래, 이혼하자'와 관련, 이민정은 "진짜 서로를, 진짜 사랑을 찾아가는 현실적인 이야기가 매력적이었다"면서 작품을 선택한 이유를 전했다. 이어 백미영 캐릭터를 "모든 것을 혼자 해결하려는 캐릭터로 혼자서 슬픔과 아픔을 짊어진 인물"이라고 설명하며 "기대고 싶어 하지 않아 하는 성격이 비슷해서 싱크로율이 높다고 생각한다"고 밝혔다.그런가 하면 이민정은 일 중독자이자 흔들리는 가정의 일원인 백미영을 표현하기 위해 많은 노력을 더했다. 그녀는 "웨딩드레스에 대한 공부도 했고, 웨딩드레스 회사 공동대표로 일하셨던 대표님들의 이야기를 많이 참고했다"면서 "극 중에서 백미영과 지원호의 과거 서사가 많이 비춰지기 때문에 과거 일들을 일기처럼 많이 써보고 상상했다"고 전했다. 상대역인 김지석에 대해서는 "케미가 워낙 좋았다. 김지석 배우가 지원호라는 역할에 잘 어울릴 거라고 생각했는데, 실제로 더 많은 색깔의 지원호가 나왔던 것 같다"고 전했다.마지막으로 이민정은 '그래, 이혼하자'를 향해 "또 다른 시작"이라는 키워드를 던지며 본방사수를 독려했다. "끝인 것 같은 마지막에 다시 시작되는 이야기"라는 설명을 덧붙인 그녀는 "많은 분들이 백미영의 이야기를 함께해 주셨으면 좋겠다"고 소감을 남겼다.KBS Drama 채널에서 방영될 '그래, 이혼하자'는 오는 8월 19일 밤 11시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr