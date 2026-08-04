배우 김수현이 오는 10월 2일 필리핀에서 팬미팅을 개최한다.김수현은 필리핀 라이프스타일 브랜드 BENCH가 주최하는 이번 팬미팅을 통해 현지 팬들과 만난다. 행사는 SM 몰 오브 아시아(MOA) 아레나에서 약 2만 명 규모로 열릴 예정이다.김수현은 토크와 무대, 이벤트 등 다양한 프로그램을 통해 팬들과 소통할 계획이다. 필리핀은 김수현이 오랜 기간 팬덤을 형성해온 주요 해외 시장 가운데 하나다.최근 광고 활동을 재개한 김수현은 이번 팬미팅 개최를 확정하며 해외 활동에도 나선다.BENCH 관계자는 "오랫동안 김수현을 사랑해준 필리핀 팬들에게 잊지 못할 시간을 선물하기 위해 이번 팬미팅을 준비했다"며 "배우와 팬이 함께 만드는 특별한 자리가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.김수현은 광고 캠페인에 이어 대규모 해외 팬미팅 일정을 확정하며 필리핀에서의 활동을 이어가게 됐다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr