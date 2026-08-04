'오은영 리포트-결혼 지옥'이 '애프터 특집' 2탄을 공개했다./ 사진 제공 = MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’

'오은영 리포트-결혼 지옥'이 '애프터 특집' 2탄을 공개했다./ 사진 제공 = MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’

'오은영 리포트-결혼 지옥'이 '애프터 특집' 2탄을 공개했다.8월 3일 밤 9시 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 179회는 지난주에 이어 '애프터 특집' 2탄으로 꾸려졌다. 이날 방송에서는 남편의 불친절과 아내의 빚 문제로 갈등을 빚었던 '손님은 왕 부부', 엄마의 지나친 통제로 일상이 무너졌던 '비트 가족', 남편이 22년간 투자에 빠져 5억 원을 잃은 '비방 부부'까지 세 가족의 근황이 공개됐다.먼저, 지난 1월 출연한 '손님은 왕 부부'를 다시 만났다. 양양에서 식당을 운영하는 남편은 손님들에게 짜증을 내거나 퉁명스럽게 응대했다. 여기에 아내는 도박과 다단계에 빠져 빚을 진 것도 모자라 외상값을 받으러 온 거래처 관계자들이 식당까지 찾아오는 상황에 놓여 안타까움을 자아냈다. 6개월 만에 다시 찾은 식당은 이전과 180도 달라져 있었다. 아내는 배달된 식재료의 상태를 확인한 뒤 그 자리에서 대금을 결제했다. 남편은 "옛날 같으면 맨날 돈이 없다고 쩔쩔맸는데 요즘에는 돈 달라고 오는 사람이 없다"라고 아내의 근황을 전했다.남편의 불친절한 응대도 사라졌다. 제작진은 손님인 척 전화를 걸어 예약한 뒤, 예약 시간보다 늦게 도착한 데 이어 갑작스럽게 인원까지 변경하며 남편의 반응을 살폈다. 남편은 순간 당황한 모습을 보였지만, 이내 자리를 바꿔주겠다고 친절하게 응대했다. 식사하는 동안에도 웃는 얼굴로 홀을 살폈고, 손님들이 떠날 때는 직접 배웅까지 했다.특히, 아내는 다단계와 도박을 끊었느냐는 질문에 "말도 꺼내기 싫다. 오로지 장사뿐"이라고 단호하게 답했다. 가계부를 꼼꼼하게 작성하는가 하면, 방송 이후 갚은 빚만 1,500만 원이라고 말했다. 아내는 "처음에는 출연한 것을 많이 후회했는데 시간이 지나고 보니 참 잘한 일"이라고 털어놨고, 남편 역시 "오은영 박사님 덕분에 부부 사이도 좋아지고 가게 일도 열심히 하게 됐다"라며 고마움을 전했다.지난 3월 출연한 '비트 가족'의 근황도 공개됐다. 방송 당시 엄마는 성인이 된 아들의 식사와 생활 습관을 지나치게 통제했다. 특히 비트와 여러 재료를 한데 섞어 만든 죽을 매일 먹게 해 MC들마저 놀라게 했는데. 엄마의 통제에서 벗어나지 못한 아들은 대학을 세 차례 자퇴하고 온종일 게임에 몰두했다.이날 엄마는 비트죽 대신 채소를 넣은 샌드위치를 준비했고, 매일 아침 건강식을 먹으라고 강요하던 습관도 멈췄다. 비트가 발견되기도 했지만, 엄마는 "가끔 먹는 것은 괜찮다고 해서 둔 것"이라며 더 이상 아들에게 억지로 먹이지 않는다고 밝혔다. 아들의 변화도 놀라웠다. 스스로 다이어트를 결심한 아들은 운동을 통해 12kg 가까이 감량했다. 지난 3월에는 "인생에 하나라도 마침표를 찍어보자"라는 마음으로 대학에 재입학했다고 말했다.'비방 부부'도 9개월 만에 다시 만났다. 남편은 22년간 선물 옵션 투자에 빠져 총 5억 원을 잃고, 투자금을 마련하기 위해 금고를 부수고 돈을 가져가기까지 했다. 방송 이후 컴퓨터를 치우겠다고 약속한 남편은 실제로 방을 정리한 인증 영상까지 제작진에게 보냈다. 하지만 다시 찾은 집에는 컴퓨터뿐 아니라 모니터 두 대까지 설치돼 있었다. 남편이 다시 투자에 빠진 것은 아닌지 의심을 자아냈지만, 컴퓨터방의 정체는 영어 공부를 위한 스터디룸이었다.큰아들은 오랜 투자 실패로 집까지 잃은 부모님을 위해 아버지 명의의 아파트를 마련했다. 계약서를 받아 든 남편은 지난 시간을 떠올리며 끝내 눈물을 쏟았다. 남편은 "어쩌다 여기까지 왔나 싶어 땅을 치고 통곡하고 싶다. 그동안 큰 어려움을 모두 인내하며 곁을 지켜준 당신에게 감사하고 고맙다"라며 "남은 생은 당신을 위해 살고 싶다"라고 아내에게 망므을 전했다.한편, 'MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'은 매주 월요일 밤 9시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr