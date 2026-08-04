'내 남은 연애'가 0%대 시청률로 출발했다./사진제공=SBS

'내 남은 연애'가 0%대 시청률로 출발했다./사진제공=SBS

‘내 남은 연애’가 첫회 시청률 0.9%로 저조한 출발을 알렸다.지난 3일 방송된 SBS 예능 ‘내 남은 연애'에서는 8명의 남녀 출연자가 어색함과 설렘 속에 첫 만남을 가지는 모습이 담겼다.가장 먼저 도착한 김선호부터 정예지, 한도곤, 서로빈, 김륜기, 김종은, 강민영, 김나영까지 2030 청춘들이 7일간 함께 생활할 하우스에 모여들었다. 이들은 모두 암, 희귀난치성 질환이라는 거대한 병마와 싸운 경험이 있는 인물들이었다.김선호는 정예지의 등장에 심장을 움켜쥐며 긴장한 모습을 감추지 못했다.이어 한도곤이 정예지에게 자연스럽게 물을 권하며 다가가자 김선호의 경계하는 눈빛이 포착됐다. 서로빈의 입주에 한도곤의 시선이 움직이는 등 새로운 입주자가 나타날 때마다 달라지는 표정과 눈빛이 시선을 사로잡았다.어색하게 인사를 나누던 이들이 마음을 열고 끈끈하게 연결된 계기는 첫 번째 미션인 '투병 일기' 공유였다. 혈액암으로 큰언니의 골수를 이식받은 서로빈, 운동과 봉사로 건강한 삶을 살고 있다 믿었던 순간 혈액암 선고를 받은 한도곤, 급성 골수성 백혈병으로 소방관의 꿈을 포기해야 했던 김종은, 무균실에서 생사의 고비를 넘긴 정예지, 군 복무 중 뼈가 녹는 희귀암을 견뎌낸 김선호, 위암으로 위 전절제 수술을 받은 김륜기, 뇌종양으로 청력을 잃은 김나영, 10대때 발병한 골육종암으로 힘든 수술을 여러번 견뎌야했던 강민영까지 투병 일기들이 차례로 공개됐다.서로빈과 한도곤은 “후련했다, 속이 시원했다”라며 홀가분한 마음을 전했다. 비슷한 치료 과정에 공감하며 “고생했다” “자랑스러워 할 일”이라며 서로를 다독이며 격려와 위로도 건넸다. VCR을 지켜보던 MC 최예나 역시 "어릴 적 소아암(림프종)을 앓았었다"고 고백하며 공감했다.방송 후반부에는 상대에게 주는 시간이 곧 마음의 무게가 되는 '시간의 방' 시스템이 베일을 벗었다. 매일 남녀에게 각각 10분짜리 시간의 조각 10개(총 100분)가 주어지고, 이를 자유롭게 주고 받은 시간의 합이 100분 이상이면 데이트가 성사된다.첫날 밤 ‘시간의 방’에 들어간 김선호가 “시간이 갈수록 내가 생각하는 사람이 맞는 것 같다. 사실 전 그 사람을 알고 있다”라며 운명적인 재회를 암시했다. “나를 기억할까? 아는 사람 같아서 마음이 갔다”라는 고백에 정용화와 최예나는 자리를 박차고 일어났고, 이세영은 “드라마도 이렇게 쓰면 욕먹는다”라며 입을 다물지 못했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr