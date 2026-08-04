소유가 '연애전쟁'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

소유가 '연애전쟁'에 출연한다. / 사진제공=JTBC

가수 소유가 '연애전쟁'에서 과거 열애사를 밝힌다.4일 방송되는 JTBC 예능 '연애전쟁' 7화에는 특별 외교관으로 소유가 출연한다. 소유는 "마지막 연애가 5년 전"이라며 "나쁜 남자에게 크게 데인 뒤 연애할 마음이 사라졌다"고 고백한다. 과거 연애를 언급한 소유가 어떤 사연을 들려줄지 관심이 쏠린다.또한 정치 성향과 종교 차이로 갈등을 겪고 있는 보수 성향 남성과 진보 성향 여성의 사연도 공개된다. 두 사람은 "비상계엄 이후 서로의 정치 성향을 알게 되면서 갈등이 시작됐다"고 밝힌다.남성이 "계엄은 대통령의 고유 권한"이라고 말하자 여성은 "잘못 알고 있는 사실을 고쳐주고 싶다"며 곧바로 반박한다. 서로 한 치의 양보도 없이 맞서는 두 사람은 팽팽한 공방을 이어간다. 이후 남성이 "너와 이야기 그만하고 싶다"며 대화를 거부하자, 여성은 "교회 안 가면 지옥에 간다는데, 난 지옥 가고 넌 천국에 가?"라고 맞받아친다.뿐만 아니라 남사친 문제를 두고도 갈등이 이어진다. 남성은 "남녀 사이에 친구는 없다"며 여성의 남사친을 받아들이지 못하는 모습을 보인다. 반면 여성은 남녀 간에도 친구가 될 수 있다며 자신의 입장을 굽히지 않는다. 정치와 종교를 넘어 남사친 문제까지 논쟁이 번진 두 사람은 결국 촬영이 중단되는 상황에까지 이른다.'연애전쟁' 7화는 이날 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr