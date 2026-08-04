이하늘과 정재용이 라이브 방송을 진행하고 있다. / 사진=이하늘 유튜브 채널

이하늘과 정재용이 라이브 방송을 진행하고 있다. / 사진=이하늘 유튜브 채널

그룹 DJ DOC 멤버 이하늘이 방송 중 김창열을 언급하며 정재용에게 전화를 권했으나, 정재용이 이를 거절했다.지난 3일 이하늘의 유튜브 채널에서는 '창열이한테 영상편지?'라는 제목의 쇼츠 영상이 업로드됐다.영상 속에서 이하늘은 멤버 정재용과 함께였다. 정재용은 무언가를 말하려다가 이내 삼켰다. 그러자 이하늘은 "해 봐. (반응이) 어떻나 보게"라며 "할 말 있으면 해. 창열이한테 영상편지"라며 과거 불화설이 일었던 김창열을 언급했다.팬들도 김창열을 언급하게끔 독려했다. 이에 정재용은 "물론 이러길 바라서 계속 댓글을 올리는 걸 텐데, 한두 번은 이해하겠지만 적당히 했으면 좋겠다"고 경고했다.이러한 상황에서 이하늘은 "전화 한번 해봐"라고 거듭 제안했다. 정재용은 "싫어"라며 거절했고, 이하늘이 재차 "한번 해봐"라고 요구하자 정재용은 "방송 안 할 때 하세요"라며 단호하게 말했다.이하늘이 "농담이다"라며 분위기를 풀자 정재용은 "형은 농담과 진담이 구분이 안 된다"고 했다. 그러자 이하늘은 "내가 그게 흠이다. 사람들이 내 농담을 진담으로 알고 장난을 진짜로 안다"며 동의하는 태도를 보였다.앞서 이하늘은 동생이자 그룹 45RPM 멤버 이현배가 2021년 사망하면서 김창열이 동생의 죽음에 관련이 있다고 주장했다. 이후 이하늘과 김창열은 3년 넘게 연락하지 않았다. 2024년 정재용과 완전체로 모여 화해를 한 듯 보였으나, 지난해 12월 이하늘과 정재용이 김창열을 제외한 채 연말 공연을 개최해 불화설이 재점화됐다.한편 이하늘과 정재용은 곱창집도 함께 운영하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr