NEXZ 미니 4집 SAUCIN' 트레일러 섬네일 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트 보이그룹 NEXZ(넥스지)가 오는 24일 새 앨범 'SAUCIN''(쏘씬)을 발매한다.NEXZ(토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키)는 지난 3일 공식 SNS를 통해 신보 'SAUCIN''의 첫 번째 트레일러 영상을 공개하며 컴백을 알렸다.트레일러에는 농부로 변신한 일곱 멤버의 모습이 담겼다. 비닐하우스에서 토마토, 레몬, 키위 등을 수확하던 멤버들은 과일을 손으로 터뜨리고, 이를 활용해 다양한 색의 소스를 만드는 장면을 연출했다. 앨범명과 연결되는 콘셉트를 영상 전반에 녹여냈다.'SAUCIN''은 지난 4월 발표한 두 번째 싱글 'Mmchk'(음츠크) 이후 약 4개월 만에 선보이는 신보다. 'Mmchk'는 NEXZ의 자체 초동 판매량 신기록을 세웠으며, 동명의 타이틀곡은 국내 음원 플랫폼 벅스 실시간 차트 1위에 올랐다. 데뷔 후 처음으로 음악방송 정상도 차지했다.앨범명 'SAUCIN''은 'SAUCE'와 진행형 어미 '~ING'를 결합해 만든 표현이다. 다양한 소스처럼 여러 분위기와 매력을 담은 음악을 선보이겠다는 의미를 담았다.NEXZ는 최근 공연 활동도 이어가고 있다. 지난 6월 데뷔 첫 일본 아레나 투어 'NEXZ LIVE TOUR 2026 "Hellmate"'를 마쳤으며, 서울·타이베이·홍콩·방콕·싱가포르 등 5개 도시에서 글로벌 쇼케이스 이벤트 'NEXZ GLOBAL SHOWCASE EVENT Mmchk : Not Typical'을 개최했다. 오는 9월에는 브라질 음악 페스티벌 '록 인 리오(Rock in Rio)'와 라틴아메리카 3개 지역에서 열리는 'STRAYCITY'(스트레이시티) 무대에도 오른다.NEXZ의 새 앨범 'SAUCIN''은 오는 24일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr