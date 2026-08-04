서장훈이 걸그룹 다이아 출신 배우 권채원에게 현실적인 조언을 건넸다.
지난 3일 방송된 KBS Joy 예능 '무엇이든 물어보살'에는 권채원이 출연했다. 걸그룹 활동을 마친 뒤 배우로 전향한 지 1년 정도 됐다고 밝힌 그는 "항상 뭔가 애매한 포지션이었던 것 같다. 뮤지컬에도 도전하게 됐는데 배우로서는 더 이상 애매한 포지션이 되고 싶지 않다"며 고민을 털어놨다.
서장훈은 연기 연습을 얼마나 하는지 물었고, 권채원은 "현재 일주일에 1~2차례 연기 레슨을 받고 있으며 평일에는 혼자 연습을 이어가고 있다"고 답했다. 이를 들은 서장훈은 "연기를 잘 모르는데 혼자 연습해 봤자 무슨 소용이겠느냐"며 "우리나라에 죽기 살기로 연습하는 배우 지망생이 얼마나 많은 줄 아냐"고 말했다. 이어 자신의 농구 선수 시절을 예로 들며 연습의 중요성을 강조했다. 그는 "경기 전에 슛 연습을 많이 하고 들어가면 경기 동안 긴장하지 않는다. 하지만 연습이 부족하면 매순간이 불안하다"며 "연기도 똑같다. 연습을 많이 하고 그러면 나중에 너의 연기가 빛을 발할 거다. 그래야 애매해지지 않는다"고 조언했다.
두 사람은 권채원을 향한 응원도 전했다. 이수근은 "생각했던 것보다 결과가 잘 안 나와서 스스로 애매하다는 생각은 안 했으면 좋겠다"고 격려했고, 서장훈 역시 "데뷔 후 9년이라는 시간이 무의미하다고 생각할 수 있지만 절대 아니다. 그때의 경험과 감정이 좋은 배우가 되는 데에 자양분이 될 것"이라며 힘을 보탰다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
지난 3일 방송된 KBS Joy 예능 '무엇이든 물어보살'에는 권채원이 출연했다. 걸그룹 활동을 마친 뒤 배우로 전향한 지 1년 정도 됐다고 밝힌 그는 "항상 뭔가 애매한 포지션이었던 것 같다. 뮤지컬에도 도전하게 됐는데 배우로서는 더 이상 애매한 포지션이 되고 싶지 않다"며 고민을 털어놨다.
서장훈은 연기 연습을 얼마나 하는지 물었고, 권채원은 "현재 일주일에 1~2차례 연기 레슨을 받고 있으며 평일에는 혼자 연습을 이어가고 있다"고 답했다. 이를 들은 서장훈은 "연기를 잘 모르는데 혼자 연습해 봤자 무슨 소용이겠느냐"며 "우리나라에 죽기 살기로 연습하는 배우 지망생이 얼마나 많은 줄 아냐"고 말했다. 이어 자신의 농구 선수 시절을 예로 들며 연습의 중요성을 강조했다. 그는 "경기 전에 슛 연습을 많이 하고 들어가면 경기 동안 긴장하지 않는다. 하지만 연습이 부족하면 매순간이 불안하다"며 "연기도 똑같다. 연습을 많이 하고 그러면 나중에 너의 연기가 빛을 발할 거다. 그래야 애매해지지 않는다"고 조언했다.
두 사람은 권채원을 향한 응원도 전했다. 이수근은 "생각했던 것보다 결과가 잘 안 나와서 스스로 애매하다는 생각은 안 했으면 좋겠다"고 격려했고, 서장훈 역시 "데뷔 후 9년이라는 시간이 무의미하다고 생각할 수 있지만 절대 아니다. 그때의 경험과 감정이 좋은 배우가 되는 데에 자양분이 될 것"이라며 힘을 보탰다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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