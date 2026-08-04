서장훈이 아이돌 출신 배우 권채원에게 현실적인 조언을 전했다. / 사진=KBS Joy '무엇이든 물어보살' 영상 캡처

그룹 다이아 출신 권채원이 배우로서의 고민을 털어놨다. / 사진=KBS Joy '무엇이든 물어보살' 영상 캡처

서장훈이 걸그룹 다이아 출신 배우 권채원에게 현실적인 조언을 건넸다.지난 3일 방송된 KBS Joy 예능 '무엇이든 물어보살'에는 권채원이 출연했다. 걸그룹 활동을 마친 뒤 배우로 전향한 지 1년 정도 됐다고 밝힌 그는 "항상 뭔가 애매한 포지션이었던 것 같다. 뮤지컬에도 도전하게 됐는데 배우로서는 더 이상 애매한 포지션이 되고 싶지 않다"며 고민을 털어놨다.서장훈은 연기 연습을 얼마나 하는지 물었고, 권채원은 "현재 일주일에 1~2차례 연기 레슨을 받고 있으며 평일에는 혼자 연습을 이어가고 있다"고 답했다. 이를 들은 서장훈은 "연기를 잘 모르는데 혼자 연습해 봤자 무슨 소용이겠느냐"며 "우리나라에 죽기 살기로 연습하는 배우 지망생이 얼마나 많은 줄 아냐"고 말했다.이어 자신의 농구 선수 시절을 예로 들며 연습의 중요성을 강조했다. 그는 "경기 전에 슛 연습을 많이 하고 들어가면 경기 동안 긴장하지 않는다. 하지만 연습이 부족하면 매순간이 불안하다"며 "연기도 똑같다. 연습을 많이 하고 그러면 나중에 너의 연기가 빛을 발할 거다. 그래야 애매해지지 않는다"고 조언했다.두 사람은 권채원을 향한 응원도 전했다. 이수근은 "생각했던 것보다 결과가 잘 안 나와서 스스로 애매하다는 생각은 안 했으면 좋겠다"고 격려했고, 서장훈 역시 "데뷔 후 9년이라는 시간이 무의미하다고 생각할 수 있지만 절대 아니다. 그때의 경험과 감정이 좋은 배우가 되는 데에 자양분이 될 것"이라며 힘을 보탰다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr