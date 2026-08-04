신슬기, 살이 쏙 빠졌네…어깨뼈까지 앙상한 뼈말라 몸매

배우 신슬기가 한층 슬림해진 비주얼로 시선을 사로잡았다.신슬기는 최근 자신의 SNS를 통해 수박 이모티콘과 함께 여러 장의 근황 사진을 공개했다.공개된 사진 속 신슬기는 아이보리 컬러의 홀터넥 원피스를 입고 담벼락을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 뒤를 돌아보는 자연스러운 옆모습만으로도 청순한 분위기를 자아냈으며, 군살 하나 없는 가녀린 어깨 라인과 쇄골, 얇아진 팔선이 눈길을 끌었다.특히 배우 활동을 본격적으로 시작한 이후 한층 더 슬림해진 모습이 인상적이다. 전체적으로 체지방이 빠진 듯한 날렵한 얼굴선과 여리여리한 체형이 더해지면서 청초한 분위기가 극대화됐다. 긴 생머리를 양갈래로 자연스럽게 연출한 스타일링은 순수하면서도 사랑스러운 매력을 배가시켰다.팬들은 "점점 더 예뻐진다", "배우 분위기가 물씬 난다", "살이 정말 많이 빠진 것 같다", "청순함의 정석" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr