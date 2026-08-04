김고은이 레드카펫에 등장했다./텐아시아 DB

김고은이 레드카펫에 등장했다./텐아시아 DB

신혜선이 레드카펫에 등장했다./텐아시아 DB

신혜선이 레드카펫에 등장했다./텐아시아 DB

박보영이 레드카펫에 등장했다./텐아시아 DB

박보영이 레드카펫에 등장했다./텐아시아 DB

지난달 31일 제5회 청룡시리즈어워즈가 진행됐다. 올해도 어김없이 스타들의 화려한 드레스가 팬들의 시선을 사로잡는다.류예지 기자: 김고은은 청룡의 상징색을 떠올리게 하는 푸른 드레스를 선택했다. 마치 대상 수상자가 될 것을 미리 알고 있었던 듯한 선택이었다. 은은한 광택이 감도는 블루 컬러는 김고은 특유의 맑고 깨끗한 분위기를 한층 돋보이게 만들었다.하늘하늘하게 떨어지는 실루엣의 드레스는 우아함을 극대화했다. 여기에 군더더기 없는 깔끔한 올림머리를 더해 단아한 동양 미인의 매력을 완성했다. 화려한 장식 없이도 오롯이 분위기로 시선을 압도했다.드레스 밑단은 시스루 디테일로 마무리해 답답함을 덜어냈다. 걸음을 옮길 때마다 자연스럽게 흩날리는 소재가 청량한 분위기를 자아냈다.박주원 기자: 파스텔톤 하늘색 드레스가 한여름 시상식에 청량한 분위기를 더했다. 밑단에는 시스루 소재를 더해 무게감을 덜어내고 움직일 때마다 가벼운 실루엣을 연출했다. 어깨를 감싸는 드레스 디자인 탓에 포토타임 때 볼하트 포즈에는 실패했지만, 대신 매끈한 어깨선과 목선을 자연스럽게 드러내며 우아한 분위기를 완성했다. 화려한 장식을 덜어낸 미니멀한 디자인에 허리 라인만 절제되게 강조해 과하지 않은 고급스러움을 살렸고 대상 수상자의 품격과도 잘 어우러지는 스타일링을 완성했다.박의진 기자: 톤 다운된 블루 드레스가 흰 피부를 더욱 돋보이게 했다. 한 드레스 안에 여러 가지 소재의 천이 쓰이면서 나타나는 질감 변화가 보는 재미를 더했고, 부드러운 곡선을 그리는 오프숄더 디자인과 올림머리는 우아한 분위기를 더했다. 화려한 귀걸이로 포인트를 줘 전체적인 스타일이 심심해 보이지 않았다.류예지 기자: 신혜선은 깊게 파인 홀터넥 디자인의 블랙 드레스를 선택했다. 군더더기 없는 실루엣과 절제된 디자인이 어우러지며 최근 작품 레이디 두아 속 화려하면서도 도회적인 캐릭터를 떠올리게 했다.다만, 홀터넥 디자인은 다소 아쉬움을 남겼다. 목을 감싸는 부분이 여러 겹으로 두껍게 연출되면서 여름 레드카펫 특유의 시원한 느낌이 다소 반감됐다. 시선이 목 부분에 집중되며 목선이 짧고 답답해 보이는 효과도 있었다. 홀터 부분을 조금 더 얇게 처리하거나 끈 형태로 마무리했다면 신혜선 특유의 길고 우아한 목선이 더욱 살아났을 것으로 보인다.박주원 기자: 몸에 자연스럽게 밀착되는 블랙 롱드레스는 신혜선의 171cm 큰 키와 압도적인 비율을 한층 돋보이게 했다. 허리부터 밑단까지 이어지는 사선 디테일은 자칫 단조로울 수 있는 블랙 드레스에 입체감을 더하며 세련된 실루엣을 완성했다.여기에 깔끔하게 넘긴 올백 헤어는 신혜선 특유의 단아한 이미지와 카리스마를 동시에 부각했다. 블랙 컬러의 묵직함은 과감한 백리스 디자인으로 덜어냈고, 실버 네크리스와 이어링을 더해 시원하고 세련된 분위기를 자아냈다.박의진 기자: 화려한 곡선이 돋보이는 홀터넥 드레스로 고혹적인 분위기를 연출했다. 올블랙 컬러가 차분한 인상을 주는 가운데, 과감한 디자인이 화려함도 챙길 수 있도록 했다. 또 홀터넥을 입어 목선과 어깨 라인이 깔끔하게 강조됐으며, 액세서리는 심플하게 선택해 드레스에 시선이 집중되도록 했다.류예지 기자: 박보영은 브라운과 핑크 컬러가 섞인 튤 드레스를 선택했지만 컬러감이 아쉬웠다. 차분한 브라운 계열이 박보영 특유의 맑고 화사한 피부톤을 살리지 못하면서 얼굴까지 다소 칙칙해 보였다.또, 체형과의 조화도 아쉬웠다. 아담한 키와 가녀린 체형에 풍성한 프릴과 여러 겹의 원단이 더해지면서 실루엣이 다소 무거워졌다. 허리선도 또렷하게 드러나지 않아 비율이 짧아 보이는 효과를 만들었고, 드레스의 볼륨감이 오히려 키를 더 작아 보이게 했다.박주원 기자: 동화 속 요정을 떠올리게 하는 드레스로 시선을 사로잡았다. 앞서 김고은과 신혜선이 절제된 우아함을 보여줬다면, 박보영은 은은하게 반짝이는 소재와 탑 부분의 리본 디테일, 코랄 컬러를 조화롭게 활용해 사랑스러운 분위기를 강조했다.드라마 '골드랜드'로 시상식에 참석한 박보영은 작품 속 무겁고 어두운 이미지와는 정반대의 스타일링으로 반전 매력을 선사했다. 또한 중단발 기장에 반묶음 스타일을 더해 특유의 청순하고 러블리한 이미지를 극대화해 '뽀블리' 수식어를 다시 한번 떠올리게 했다.박의진 기자: 핑크와 브라운, 메탈릭한 컬러가 어우러진 깃털 드레스로 색다른 시도를 보여줬다. 상의 부분의 엑스자 드레이핑이 허리선을 잡고, 아래로 넓게 퍼지는 A라인 실루엣으로 공주 같은 분위기를 냈다. 다만 볼드한 귀걸이와 화려한 드레스가 동시에 강조돼 시선이 분산되는 점은 아쉬웠다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr