그룹 키스오브라이프/사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 4일 컴백해 여름의 열기를 더한다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 세 번째 싱글 'SWEAT'(스웻)은 타인의 시선에 연연하지 않는 자신감을 주제로 한 앨범이다. 스스로를 다듬는 과정에서 드러나는 고유의 가치와 존재감을 음악으로 풀어냈다.타이틀곡 'SWEAT'은 일렉트로닉 팝과 라틴 리듬이 어우러진 아프로 하우스 장르의 곡이다. 절제된 분위기 속에 멤버들의 보컬을 배치해 곡의 분위기를 살렸다. 수록곡 'WHAT!'은 플럭 사운드를 활용한 하우스 장르 곡이다. 타인의 시선이나 질문에 개의치 않는 태도를 직설적인 가사와 전개로 표현했다.앞서 지난달 24일 멤버들은 '워터밤 서울 2026'에 출연해 화끈한 무대 매너로 화제를 모았다.한편, KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 세 번째 싱글 'SWEAT'은 4일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr