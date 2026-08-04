윤남노가 박은영에게 축의금을 전달했다. / 사진=유튜브 '스튜디오 슬램' 캡쳐

윤남노가 박은영에게 축의금을 전달했다. / 사진=유튜브 '스튜디오 슬램' 캡쳐

윤남노 셰프가 절친 박은영 셰프에게 결혼 축의금을 내지 못했던 이유를 고백하며 뒤늦게 축의금을 건넸다.지난 3일 유튜브 채널 '스튜디오슬램'의 콘텐츠 '윤남노계획'에는 박은영이 게스트로 출연했다. 계곡에 간 두 사람은 백숙을 먹으며 다양한 이야기를 나눴다.윤남노는 박은영에게 "너한테 너무 미안해가지고"라며 "내가 이거 못 줬잖아"라고 하면서 돈 봉투를 꺼냈다. 그는 "(박은영의 결혼식)에서 이름을 쓰고 축의금을 못 냈다. 식당 오픈 때문에 통장 잔고가 8만 원뿐이었다"고 고백했다.박은영은 "돈이 없어서 못 냈던 거냐"며 "나 오빠 욕 많이 했는데"라고 말해 웃음을 자아냈다. 그는 "(윤남노가) 온 것도 봤고 밥 먹는 것도 봤는데 돈이 없더라"고 농담했다. 윤남노는 두툼한 현금 봉투를 건넸다. 그는 "집에 필요한 걸 내가 하나 사주고 싶어서"라고 말했다. 봉투에는 현금 5만원 권이 다발로 들어있어 감탄을 자아냈다.윤남노는 박은영에게 연신 미안해했다. 축의금을 못 낸 상태에서 박은영한테 식당 오픈 선물을 받은 것. 윤남노는 "오픈 선물 때 100만원짜리 노트북을 받았다"고 털어놨다. 박은영은 "윤남노에게 필요한 거 없냐고 물었는데 없다고 했다"며 "'근데 애들이 업무를 보는데 공책에다가 글을 쓰는 게 불편하다'고 하더라"고 설명했다. 웃으며 민망해하던 윤남노는 박은영에게 고마움을 전했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr