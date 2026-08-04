첫 방송 4%대 시청률을 기록한 tvN 월화드라마 '최애의 사원'이 순조로운 출발을 알렸다./사진=tvN 방송 화면 캡처

첫 방송 4%대 시청률을 기록한 tvN 월화드라마 '최애의 사원'이 순조로운 출발을 알렸다./사진=tvN 방송 화면 캡처

첫 방송 4%대 시청률을 기록한 tvN 월화드라마 '최애의 사원'이 순조로운 출발을 알렸다./사진=tvN 방송 화면 캡처

첫 방송 4%대 시청률을 기록한 tvN 월화드라마 '최애의 사원'이 순조로운 출발을 알렸다. 2년 전 신드롬을 일으킨 '선재 업고 튀어'와 같은 월화극이자 내용은 다르지만 아이돌을 소재로 한 작품인 만큼, 초반 흥행 흐름에도 관심이 쏠린다.지난 3일 첫 방송 된 '최애의 사원'에서는 최애와 함께 일하는 꿈을 안고 회사를 옮긴 신입사원 남다름(김혜준 분)이 정작 최애 이찬(차우민 분)을 만나기도 전에 대표 강하기(강훈 분)와 악연으로 얽히는 과정이 그려졌다.1회 시청률은 전국 평균 4.2%, 최고 5.3%, 수도권 평균 3.9%, 최고 5.1%를 기록했다. 전국과 수도권 모두 케이블·종편 동시간대 1위에 올랐으며, 2049 시청률은 전국 기준 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위, 수도권 기준 케이블·종편 동시간대 1위를 차지했다. (닐슨코리아, 유료플랫폼 기준)대기업 SE물산에서 반복되는 업무에 회의를 느끼던 남다름은 "가슴 뛰는 일을 해보자"는 마음으로 이직을 결심했다. 오랫동안 응원해온 아이돌 그룹 D.N.X 멤버 이찬이 재직 중인 아펠로에 지원했고, 최종 합격하며 꿈에 그리던 회사에 입성했다.들뜬 마음으로 회사를 나서던 남다름은 투자 미팅을 위해 방문한 아펠로 대표 강하기와 부딪혔다. 강하기의 셔츠에 화장 자국을 남긴 채 황급히 자리를 떠났고, 강하기는 당황한 표정을 감추지 못했다.두 사람의 악연은 여기서 끝나지 않았다. 입사 축하 파티에서 술에 취한 남다름이 우연히 마주친 강하기의 코피를 터뜨리는 사고를 내면서 예상치 못한 인연이 이어졌다. 정작 남다름은 자신이 사고의 당사자라는 사실조차 모른 채 첫 출근 날 최애를 만날 생각에 들떠 있었다.하지만 기대와 달리 대표와의 첫 만남에 나타난 사람은 이찬이 아닌 강하기였다. 공동 대표였던 이찬이 패션 디렉터 역할에 집중하면서 강하기가 단독 대표를 맡게 된 것. 당황한 남다름은 악수를 청하는 강하기의 손을 무심코 뿌리쳤고, 이 장면은 순식간에 사내에 퍼지며 두 사람의 관계에 긴장감을 더했다.강하기의 눈을 피해 다니던 남다름에게는 마침내 최애를 만나는 순간도 찾아왔다. 자신이 타려던 엘리베이터에 이찬이 함께 올라탄 것. 꿈에 그리던 첫 만남이 어떤 전개로 이어질지 관심을 모았다.첫 회는 최애와 함께 일하기 위해 이직한 남다름과 예상 밖 변수인 강하기의 만남을 중심으로 전개됐다. 여기에 '덕계못'(덕후는 계를 타지 못한다)의 공식을 깨고 최애 이찬과 마주한 남다름의 모습까지 더해지며 세 인물의 관계를 본격적으로 풀어갈 이야기에 기대를 높였다.강훈, 김혜준, 차우민은 청춘 로맨스의 중심축을 맡아 안정적인 호흡을 선보였다. 남다름의 방을 가득 채운 굿즈와 D.N.X의 무대 등 팬덤 문화를 녹여낸 연출도 극의 재미를 보탰다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr