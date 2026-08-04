최예나가 소아암 투병 당시를 떠올렸다./사진제공=SBS

최예나가 소아암 투병 당시를 떠올렸다./사진제공=SBS

가수 최예나가 어린 시절 림프종 소아암 투병 경험을 떠올렸다.지난 3일 첫 방송된 SBS 연애 리얼리티 예능 '내 남은 연애'에서는 출연자들의 첫 만남과 투병일지가 공개됐다.이날 김선호는 군대 복무 중 암 4기 진단을 받았다며 "당시 집안 사정이 좋지 않았다. 짐이 돼버린 것 같아 너무 죄송했다. 부모님 마음에 대못을 박는거라 말을 못했다"고 밝혔다.과거 림프종 소아암 투병을 했던 최예나는 "저도 어릴 때 아팠을 때 제 주의의 부모님이나 가족들이 무너지고 속상해하는 모습을 보니 계속 미안했다. '뭔가 내가 다 잘못한 거 같다'란 생각이 들었다"며 김선호의 말에 공감했다.이어 그는 "병원비가 많이 나가니까 부모님이 병원비 때문에 김밥을 팔러 가시던 게 기억이 난다"며 눈시울을 붉혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr