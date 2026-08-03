튜이드 / 사진 제공=ABD (하이브)

튜이드 / 사진 제공=ABD (하이브)

하이브 뮤직그룹 신규 레이블 ABD의 첫 걸그룹 튜이드(TUIDE)가 오는 24일 데뷔한다.ABD는 3일 팀 공식 SNS를 통해 멤버들의 'Introductions' 포토와 영상을 공개했다. 컬러풀한 팀 로고를 배경으로 촬영된 콘텐츠에는 서희, 서연, 엘레나, 지아, 사키, 세아, 이하늬 등 일곱 멤버의 모습이 담겼다.데뷔 앨범 '[TUNE & PLAY]'는 서로 다른 음악적 언어를 하나의 리듬으로 조율(TUNE)하고, 그 안에서 즐거움(PLAY)을 찾는다는 의미를 담았다. 다양한 문화와 언어를 아우르는 사운드를 바탕으로 팀의 방향성을 녹여냈다고 소속사는 설명했다.튜이드는 한국, 미국, 영국, 일본 등 다양한 문화적 배경을 가진 7인조 그룹이다. 2006년생부터 2011년생까지 전원이 10대로 구성됐다. 'Introductions : WE TUIDE' 영상에서는 멤버들이 미니멀한 비트를 배경으로 한국어와 영어, 일본어, 프랑스어로 팀명을 소개한다.튜이드는 데뷔에 앞서 지난 1~2일 서울 마포구 레이어스튜디오11에서 'TUIDE EXCLUSIVE PREVIEW [PLAYGROUND]'를 열고 데뷔 앨범 수록곡 무대를 처음 공개했다. 멤버들은 다섯 곡의 무대를 선보이며 관객들과 만났다.튜이드의 데뷔 앨범은 오는 24일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr