조여정이 '지금 불륜'에 출연 중이다./사진제공=쿠팡플레이

조여정이 '지금 불륜'에 출연 중이다./사진제공=쿠팡플레이

배우 조여정이 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’에서 존재감을 뽐내고 있다.지난 7월 31일 공개된 쿠팡플레이 시리즈 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’에서 조여정은 딸밖에 모르는 엄마이자 피부과 원장 안수정 역을 맡았다.수정은 겉으로는 안정된 삶을 살아가고 있는 인물이지만, 보성(김재철 분)과 진흙탕 같은 이혼 소송 중 딸 민서의 양육권을 지키기 위해 분투했다. 앞집에 새로 이사 온 경희(김혜수 분)와 재홍(김지훈 분) 부부에게 “앞으론 이렇게 애쓰시지 않으셔도 돼요”, “너무 과한 정성도 좀 부담이거든요”라며 차분하지만 특유의 예민한 면모를 보였다. 조여정은 수정의 복합적인 감정선과 상반된 면모를 섬세하게 그려냈다..이어 조여정은 의사 가운을 입고 라텍스 장갑을 낀 채 담배를 피우는 모습부터 딸에게 과도한 애착을 보이며 흔들리는 모습까지, 완벽해 보이는 삶 뒤에 자리한 수정의 불안한 내면을 세밀하게 표현했다.조여정은 최근 ‘좀비딸’, ‘살인자 리포트’, ‘메이드 인 코리아’에 이어 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’까지 캐릭터 변화와 연기 변주를 선보이고 있다. 매 작품 새로운 얼굴을 보여주는 조여정이 이번 작품에서 펼칠 활약에 기대가 모인다.‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다. 매주 금요일 오후 8시 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr