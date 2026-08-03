서장훈이 '상속전야' MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB

서장훈과 이찬원이 '상속전야' MC를 맡았다. / 사진=각 소속사

방송인 서장훈이 새 예능 '상속전야(가제)'의 MC를 맡았다.tvN STORY '상속전야(가제)'는 국내 최초로 상속을 소재로 한 예능 프로그램이다. 상속 문제로 갈등을 겪는 의뢰인에게 현실적인 해법을 제시한다.서장훈과 이찬원이 공동 MC를 맡았다. 다양한 고민 상담 프로그램에서 진행을 맡아온 서장훈은 가족 간 이해관계를 짚어내며 프로그램을 이끈다. 이찬원은 특유의 친근한 진행과 공감 능력으로 의뢰인들의 이야기에 공감하며 프로그램에 힘을 보탠다.또한 상속·증여 전문가들이 함께해 의뢰인의 사연과 재산 구조를 살펴보고, 가족 간 이해관계를 분석한다. 현실적인 조언과 맞춤형 상담을 통해 해결 방안을 제시할 예정이다.한편 '상속전야(가제)'는 상속과 증여로 인한 사연과 고민 해결을 원하는 의뢰인을 공개 모집한다. 자세한 내용은 프로그램 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.'상속전야(가제)'는 내년 1월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr