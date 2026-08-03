개그우먼 이세영이 코스프레에 나섰다. / 사진=이세영 SNS

개그우먼 이세영이 또 다시 볼륨 과시에 나섰다.이세영은 지난 2일 자신의 인스타그램에 "이번에는 누구일까요?"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이세영이 애니메이션 '원피스' 속 나미로 코스프레에 나선 모습. 특히 이세영은 이번에도 가슴을 노출하고 있어 눈길을 끌었다.이세영은 최근 SNS를 통해 연일 몸매를 과시하고 있다. 자신의 의상을 두고 갑론을박이 일었음에도 코스프레를 멈추지 않고 있다.앞서 이세영은 유튜브 채널에서 "가슴 필러 시술 이후 필러가 갈비뼈까지 내려왔다"며 "가슴이 4개가 됐다"고 밝힌 바 있다. 그러면서 필러 부작용 사진을 처음으로 공유하기도 했다.한편 이세영은 성형 수술 비용으로 약 1억 원을 지출했다고 밝혀 많은 관심을 받았다. 그는 "쌍꺼풀, 코, 가슴 수술 등 할 수 있는 건 다했다"며 외모 콤플렉스를 극복했다고 만족감을 전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr