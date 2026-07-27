사진=KBS2 '말자쇼'

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'말자쇼' 정호영 셰프가 진상 손님에게 계산대를 발로 차이고 협박까지 당했던 충격적인 일화를 털어놨다.27일 방송된 KBS 2TV '말자쇼'에는 '흑백요리사2' 출신 정호영, 이문정 셰프가 게스트로 출연해 유쾌한 입담과 함께 요식업계의 현실을 솔직하게 전했다.이날 정호영은 이문정과의 첫인상부터 털어놨다. 그는 "'흑백요리사2' 촬영 당시에는 접점이 없어 거의 모르고 지냈다"며 "'냉장고를 부탁해'를 통해 최근 친해졌다"고 밝혔다. 이문정 역시 정호영을 잘 알지 못했다고 말하자 정범균은 "원조 스타 셰프인데 모를 수 있냐"고 놀라워했다.이에 정호영은 "정지선, 권성준, 최강록 셰프가 뜨기 전에 제가 먼저 나왔다"며 "저를 모르면 이쪽에 발을 들이면 안 될 것 같다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.'댄싱 머신'으로 불리는 정호영은 즉석에서 에이티즈 최산의 'BAD' 퍼포먼스에도 도전했다. 그러나 김영희는 "인덕션 닦는 것 같다. 가슴을 쳐야 하는데 배가 꿀렁거린다"고 돌직구를 날렸고, 정호영은 "배가 나온 게 아니라 가슴이 들어간 것"이라고 받아쳐 폭소를 안겼다. 이어 "저도 나이가 50세다. 먹고 살려고 하다 보니 춤도 춘다. 이해해 달라"고 말해 웃음을 더했다.정호영이 직접 겪은 진상 손님 일화가 공개돼 모두를 놀라게 했다. 그는 "일식집이다 보니 회 메뉴가 있는데 손님이 외부에서 포장한 회를 가져와 간장과 초장을 세팅해 달라고 요구했다"며 "안 된다고 설명했는데 이해를 못 하더라"고 털어놨다.더 충격적인 경험도 털어놨다. 정호영은 "한 번은 저희도 응대를 잘못한 부분이 있었지만 음식이 조금 늦게 나왔다는 이유로 손님이 계산대를 발로 차고 제 어깨를 밀쳤다"고 말했다. 이어 "'너 꼭 망하게 해줄게'라고 협박까지 하더라"면서 씁쓸한 표정을 지었다.한편 이문정은 "'흑백2' 후광으로 갑자기 인기를 얻었다. 갑자기 사랑해주셔서 그렇게 떠날까봐 행복하지 않다"고 고민을 드러냈다. 서울 특급호텔 중식당에서 여성 셰프 비율이 낮아 최초로 불판을 담당했던 그는 25년간 몸담았던 호텔을 떠난 근황을 전하며 "이제는 제 이름을 걸고 싶은 시기라고 생각했다"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr