사진=MBC '놀면 뭐하니'

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'놀면 뭐하니' 국민 MC 유재석의 말실수를 김광규는 끝내 웃으며 넘겼다.18일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 게스트의 소원을 들어주는 '같이 놀 지니' 특집이 펼쳐진 가운데, 김광규가 유재석의 이름 실수에도 특유의 현실 입담으로 웃음을 안겼다.이날 제작진은 "김광규가 멤버들이 요즘 자신에게 소홀한 것 같다며 서운해한다"는 이야기를 전하며 분위기를 띄웠다. 하지만 오프닝부터 예상치 못한 해프닝이 벌어졌다. 유재석이 김광규를 소개하는 과정에서 이름을 '이광규'라고 잘못 부른 것.갑작스러운 말실수에 김광규는 곧바로 유재석의 귀를 잡으며 항의했고, 유재석은 "미안합니다"라며 즉시 사과했다. 이에 김광규는 "섭섭합니다"라며 서운한 마음을 드러냈고, 유재석은 "오랜만이라 성이 헷갈렸다"고 머쓱한 표정을 지었다.이를 지켜보던 하하가 "별로 뭐라 안 하네요?"라고 묻자 김광규는 "재석이잖아. 얘(허경환)랑 같냐"라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "사회생활은 해야지"라고 덧붙이며 재치 있게 상황을 정리했다.유재석도 곧바로 "형, 내 귀는 잡아당기는 척만 했다"고 받아치며 티격태격 케미를 이어갔다.김광규는 유재석을 향핸 무한 애정과 다르게 허경환을 향한 질투심도 곳곳에서 드러났다. 김광규가 허경환의 말 한 마디에도 예민하게 반응하자, 주우재는 "저 자리가 내 자리였어야 하는데"라며 허경환을 향한 김광규의 견제 심리를 대신 설명해 폭소를 안겼다.이후 멤버들은 강화도에서 파크골프 대결을 펼쳤다. 김광규, 유재석, 주우재가 한 팀을 이뤘고, 허경환과 하하가 맞붙으며 점심값을 건 승부가 시작됐다.경기에 앞서 유재석은 "예전에 2000년대 초반, 90년대 후반에 골프를 좀 쳤다. 친 지 오래됐다"고 밝혔고, 허경환은 "나는 거의 79타까지 쳤다"고 자신감을 드러냈다.승부는 마지막 홀에서 갈렸다. 해당 코스는 장애물이 있는 긴 롱홀이었고, 이를 넘기면 100세 이상 장수한다는 이른바 '백세고개'가 있어 멤버들의 긴장감을 높였다.마지막 주자로 나선 유재석은 "농담으로 시작했지만 저걸 못 넘기면…"이라며 장난스럽게 부담을 드러냈다. 그러나 집중력을 잃지 않은 그는 시원한 스윙으로 공을 날렸고, 공은 백세고개를 가뿐히 넘은 뒤 약 60m를 질주했다. 예상보다 훨씬 좋은 샷에 멤버들도 놀라움을 감추지 못했다.유재석은 만족스러운 표정으로 "지금 봤냐"며 환하게 웃었고, 결국 그의 활약에 힘입어 김광규 팀이 승리를 차지했다. 그는 "이렇게 제가 100세 이상 삽니다 여러분. 고맙습니다"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음으로 물들였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr