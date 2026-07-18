사진 = 장원영 인스타그램

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사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 청초한 비주얼이 돋보이는 근황을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.장원영은 인스타그램에 "🌉🖤🐈‍⬛🐾"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 장원영은 블랙 슬리브리스 톱을 입고 침대 위에 누운 채 카메라를 바라보며 셀카를 남기고 있다. 자연스럽게 흩어진 긴 헤어와 맑은 피부, 또렷한 이목구비가 어우러져 편안한 분위기 속에서도 또렷한 비주얼을 드러냈다. 손목에는 골드 컬러의 뱅글을 착용해 심플한 스타일링에 포인트를 더했다.다른 사진에서 장원영은 얼굴을 가까이 담은 구도로 카메라를 응시하고 있다. 고개를 살짝 기울인 모습과 차분한 표정이 어우러지며 작은 점이 돋보이는 얼굴선과 깨끗한 피부가 시선을 끌었다. 블랙 슬리브리스 의상과 긴 헤어가 자연스럽게 이어지며 담백한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 장원영은 한쪽 눈을 감은 윙크와 함께 장난기 어린 표정을 지었다. 긴 생머리를 가지런히 늘어뜨린 채 카메라를 향해 가까이 다가선 모습이 사랑스러운 매력을 더했고, 따뜻한 실내 조명 아래 또렷한 이목구비와 맑은 미소가 한층 돋보였다.다른 사진에서 장원영은 눈을 감고 은은한 미소를 지으며 셀카를 남겼다. 블랙 슬리브리스 톱과 자연스럽게 흘러내린 긴 헤어가 차분한 분위기를 만들었고, 따뜻한 조명과 어우러진 편안한 표정이 부드러운 무드를 완성했다.이를 본 팬들은 "세상 아름답습니다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 공주" "더위 조심하구 수분 섭취하구 항상 늘 건강했으면 좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 장원영은에버랜드를 방문했다가 태도 논란에 휩싸였다. 관계자의 이야기를 듣는 과정에서 장원영은 다른 멤버들과 달리 팔짱을 낀 채 설명을 들었다. 이를 본 일부 네티즌들은 "사람이 말하는데 팔짱을", "대화할 때 팔짱 끼는 건 무례한 행동", "팔짱 끼는 게 습관인가", "이건 억까 아니고 예의" 등의 반응을 보였다. 반면 일각에선 "또 장원영이냐", "너무 예민하게 바라보는 것 아니냐" 등의 목소리도 나오면서 갑론을박이 일었다.장원영은 지난달에도 태도 논란에 휩싸였다. 5월 30일 중국 상하이로 출국하는 과정에서 입국 심사 절차로 얼굴을 확인하려는 직원 앞에서 팔짱을 끼는가 하면 여권을 낚아채듯이 받아 누리꾼들 사이 갑론을박이 일었다.한편 장원영은 미국 뉴욕 시티 필드(Citi Field)에서 열리는 뉴욕 메츠와 로스앤젤레스 다저스의 경기에 참석해 시구자로 마운드에 오를 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr