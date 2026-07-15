이미지 크게보기 사진 = KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’

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KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’ 황신혜가 식물원 전기세를 듣고 놀라움을 감추지 못했다.15일 방송된 KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’에서는 황신혜, 양정아, 신계숙이 경기도 포천에 위치한 허브 아일랜드를 방문하는 모습이 공개됐다.약 28년간 허브 아일랜드를 만들고 운영해온 창업자는 과거 건강 악화로 시한부 선고를 받은 뒤 이곳에 내려왔다고 밝혔다. 이후 자연과 함께 생활하며 건강을 회복했고, 지금까지 하나의 공간을 지켜오게 된 과정을 전했다.이어 창업자는 세 사람에게 “한 달 전기세가 얼마 정도 나올 것 같냐”고 물었다.황신혜는 쉽게 예상하지 못한 듯 “2000만~3000만원 정도?”라고 답했다. 다른 출연진 역시 수천만원 수준을 예상했지만, 실제 금액은 예상 범위를 크게 넘어섰다.창업자가 공개한 한 달 전기요금은 무려 8600만원이었다. 수천만원대 유지 비용을 넘어선 숫자가 공개되자 황신혜는 식물원 운영 방식에 관심을 보였다.황신혜는 “이게 유지가 돼요?”라고 물었고, 창업자는 “힘들긴 하지만 이렇게 보여드릴 수 있는 게 좋다”고 답했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr