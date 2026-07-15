KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’ 황신혜가 식물원 전기세를 듣고 놀라움을 감추지 못했다.
15일 방송된 KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’에서는 황신혜, 양정아, 신계숙이 경기도 포천에 위치한 허브 아일랜드를 방문하는 모습이 공개됐다.
약 28년간 허브 아일랜드를 만들고 운영해온 창업자는 과거 건강 악화로 시한부 선고를 받은 뒤 이곳에 내려왔다고 밝혔다. 이후 자연과 함께 생활하며 건강을 회복했고, 지금까지 하나의 공간을 지켜오게 된 과정을 전했다.
이어 창업자는 세 사람에게 “한 달 전기세가 얼마 정도 나올 것 같냐”고 물었다. 황신혜는 쉽게 예상하지 못한 듯 “2000만~3000만원 정도?”라고 답했다. 다른 출연진 역시 수천만원 수준을 예상했지만, 실제 금액은 예상 범위를 크게 넘어섰다.
창업자가 공개한 한 달 전기요금은 무려 8600만원이었다. 수천만원대 유지 비용을 넘어선 숫자가 공개되자 황신혜는 식물원 운영 방식에 관심을 보였다.
황신혜는 “이게 유지가 돼요?”라고 물었고, 창업자는 “힘들긴 하지만 이렇게 보여드릴 수 있는 게 좋다”고 답했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
15일 방송된 KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’에서는 황신혜, 양정아, 신계숙이 경기도 포천에 위치한 허브 아일랜드를 방문하는 모습이 공개됐다.
약 28년간 허브 아일랜드를 만들고 운영해온 창업자는 과거 건강 악화로 시한부 선고를 받은 뒤 이곳에 내려왔다고 밝혔다. 이후 자연과 함께 생활하며 건강을 회복했고, 지금까지 하나의 공간을 지켜오게 된 과정을 전했다.
이어 창업자는 세 사람에게 “한 달 전기세가 얼마 정도 나올 것 같냐”고 물었다. 황신혜는 쉽게 예상하지 못한 듯 “2000만~3000만원 정도?”라고 답했다. 다른 출연진 역시 수천만원 수준을 예상했지만, 실제 금액은 예상 범위를 크게 넘어섰다.
창업자가 공개한 한 달 전기요금은 무려 8600만원이었다. 수천만원대 유지 비용을 넘어선 숫자가 공개되자 황신혜는 식물원 운영 방식에 관심을 보였다.
황신혜는 “이게 유지가 돼요?”라고 물었고, 창업자는 “힘들긴 하지만 이렇게 보여드릴 수 있는 게 좋다”고 답했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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