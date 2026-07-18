사진 = 수지 인스타그램

사진 = 수지 인스타그램

사진 = 수지 인스타그램

사진 = 수지 인스타그램

가수 겸 배우 수지가 강렬한 레드 드레스와 우아한 분위기로 시선을 사로잡았다.수지는 최근 자신의 인스타그램에 "살롱 팝업 귀여워요 줍줍"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 수지는 레드 컬러의 드레스를 입고 꽃다발을 품에 안은 채 붉은 꽃무늬가 들어간 접이식 부채를 얼굴 한쪽에 들어 올리고 카메라를 바라보고 있다. 긴 생머리와 또렷한 이목구비가 어우러진 가운데 차분한 표정이 더해지며 고급스러운 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 수지는 붉은 꽃으로 가득 꾸며진 플라워 장식 앞에 앉아 마이크를 두 손으로 잡은 채 은은한 미소를 짓고 있다. 어깨 라인이 드러나는 레드 드레스와 자연스럽게 늘어뜨린 긴 생머리가 화사한 공간과 어우러져 한층 우아한 매력을 자아냈다.다른 사진에서 수지는 화이트 컬러의 의자에 단정하게 앉아 두 손을 모은 채 옆을 바라보고 있다. 드레스의 코르셋 디자인이 실루엣을 더욱 돋보이게 했고 밝은 색상의 주름진 배경과 대비를 이루며 레드 컬러의 존재감이 더욱 선명하게 드러났다.이어진 사진에서 수지는 같은 공간에서 시선을 아래로 살짝 내린 채 차분한 표정을 짓고 있다. 가지런히 내려오는 긴 생머리와 자연스러운 메이크업이 어우러지며 단아한 분위기를 더했고, 의자에 바르게 앉은 자세가 우아한 무드를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "진짜 미모가 말도 안되신다" "진짜 절세미녀시다" "머릿결이 미쳤어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생인 수지는 32세로 지난 2016년 37억에 강남구 삼성동 소재의 빌딩을 매입했다. 해당 빌딩은 부동산 시세에 따라 현재는 138억 원 가치에 이른다고 알려졌다. 수지는 '다 이루어질지니' 공개를 앞두고 있다. 의외에도 '현옥,' 하렘의 남자들', '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'까지 차기작을 다양하게 정했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr