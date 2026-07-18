이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '허니데이'

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'나는 솔로' 26기 경수가 40억대로 알려진 잠실 집을 공개했다.18일 26기 현숙이 운영하는 '허니데이' 채널에는 26기 경수의 잠실 르엘 집들이 영상이 공개됐다.이날 경수는 넓은 평수와 높은 층고가 돋보이는 집 내부를 소개했다. 거실에는 미술을 하는 여동생이 직접 그린 작품들이 걸려 있었고, 개당 55만 원인 가죽 의자도 눈길을 끌었다.경수는 의자에 앉아 "푹신하고 몸을 감싸주는 느낌이 든다"며 "이렇게 혼자 앉아 있으면 굉장히 외롭다"고 웃었다.앞서 경수는 '나는 SOLO' 출연 당시 서울 송파구 잠실 아파트를 보유하고 있다고 밝혔으며, 해당 아파트는 40억 원대로 알려져 화제를 모았다.또 그는 "어릴 때부터 잠실에서 살아 결혼한 뒤에도 이곳에 살고 싶었다"며 "취업하자마자 내 집 마련을 목표로 열심히 달렸고, 부모님의 도움도 일부 받았다"고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr