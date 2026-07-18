사진=강소라 유튜브

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배우 강소라가 돈과 시간, 노력을 아끼지 않는 자기관리 루틴을 공개했다.17일 유튜브 채널 '소라의 솔플레이'에는 '여배우 관리 데이엔 뭐할까? 강소라가 꾸준히 받는 관리 루틴 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 강소라는 "그날이 왔다. 관리는 뭐다? 돈과 시간과 노력이다. 오늘은 돈과 시간을 많이 쓰러 왔다"고 말하며 관리 데이를 예고했다.가장 먼저 찾은 곳은 두피 관리숍이었다. 그는 "피부 관리도 하지만 두피와 피부는 한 세트다. 두피 경락이나 두피 탄력이 좋아야 피부까지 쫙 당겨 올라가고 트러블도 좋아진다"며 두피 관리의 중요성을 설명했다.관리 도중에는 "점점 나이가 한 해 두 해 들어갈수록 뚜껑 싸움 아니겠냐"며 솔직한 입담을 펼쳤다. 이어 "저희 아버지도 머리에 굉장히 민감하시더라. 관리를 한다고 탈모를 막을 수는 없지만 늦출 수는 있다"고 말했다.두피 관리를 마친 강소라는 곧바로 피부과를 찾았다. 그는 "요즘 아파트 단지 엄마들 사이에서 핫한 레이저가 있다고 해서 궁금한 건 해봐야 하지 않겠냐. 리프팅 효과가 좋다고 해서 받아보려고 왔다"고 밝혔다.상담 과정에서 강소라는 "심부볼부터 팔자, 턱선이 늘 고민"이라며 고민 부위를 털어놨다. 하지만 의료진은 "할 게 없다. 지금도 괜찮다"고 말했고, 강소라는 "아니다. 화면이 또 귀신같이 다 잡아낸다. 화면에서는 조금 더 갸름해졌으면 좋겠다"고 솔직한 속내를 드러냈다.레이저 시술을 받은 뒤에는 즉각적인 변화를 체감했다. 그는 "여기가 딱 정리된 느낌이다. 턱선이 슬림해진 것 같다"고 만족감을 나타내며 "웃을 때도 볼이 가볍게 올라오는 느낌"이라며 변화를 설명했다.마지막으로 찾은 곳은 꾸준히 다니고 있는 마사지숍이었다. 강소라는 "처음에는 미용 목적이 아니라 혈액순환과 림프순환 때문에 다니기 시작했다"고 털어놨다.이어 "건강 상태가 안 좋았을 때는 일주일에 한 번씩 왔는데 건강이 좋아지면서 얼굴 상태도 함께 좋아졌다. 그래서 1년 넘게 꾸준히 다니고 있다"고 밝혔다. 현재는 중요한 일정 전날이나 루틴으로 2주에 한 번 정도 방문한다고 설명했다.관리사는 강소라의 몸 상태를 살핀 뒤 "오늘은 몸 상태가 굉장히 좋다"며 "몸이 피곤하거나 컨디션이 떨어질 때는 불꽃 반응도 달라진다"고 설명했고, 강소라는 꾸준한 관리의 중요성에 공감했다.홈 케어까지 마친 강소라는 "한 살 한 살 나이를 먹을수록 관리하고 안 하고의 차이가 정말 크다"면서 관리의 중요성을 강조했다.한편 강소라는 지난 2020년, 8살 연상의 한의사와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr