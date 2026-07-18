이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

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'김주하의 데이앤나잇' 구혜선이 영화 촬영을 위해 실제 담배를 피웠던 경험을 털어놨다.18일 방송된 MBN 예능프로그램 '김주하의 데이앤나잇'에는 배우이자 사업가로 활동 중인 구혜선이 출연했다.이날 구혜선은 장편 영화 데뷔작 촬영 당시 담배 연기를 위해 겪었던 특별한 경험을 공개했다. 그는 "담배 피우는 연기를 했는데 나는 모르니까 그냥 연기를 뿜으면 되는 줄 알았다"고 당시를 떠올렸다.하지만 화면 속 모습은 생각과 달랐다. 주변에서는 "저건 담배를 피우는 게 아니다. 진짜 담배를 피워야 한다"는 이야기가 나왔고, 구혜선은 결국 직접 담배를 배우기로 했다.구혜선은 "담배 피우는 배우를 찾아야 했는데 내가 배우겠다고 했다"며 "고의로 계속 피웠다. 매일 한 갑씩 피웠다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.이에 문세윤은 "그 정도면 좋아한 거 아니냐. 흡연자도 한 갑 피우기 힘들다"고 반응했고, 구혜선은 촬영을 위해 했던 노력이라고 설명했다.특히 구혜선은 당시 담배를 배우는 과정도 남달랐다고 밝혔다. 코로나19 시기였던 만큼 대면으로 배우기 어려워 화상 채팅을 통해 도움을 받았다는 것.그는 "대학교 어린 동기들에게 담배를 배웠다"며 "화상 채팅에 5명 조원이 들어와서 다 같이 동시에 켜놓고 담배를 피웠다"고 말했다.이어 "흡연실에 혼자 가야 하는 미션이 있었다. 피우는 척이 아니라 진짜 피워야 하니까 엄청난 용기가 필요했다"고 털어놨다.결국 이 과정에서 예상하지 못한 오해도 생겼다. 구혜선은 "대학생 전용 앱에 익명 글이 올라왔다. '구혜선 담배 피우는 거 봤다. 골초더라'라고 하더라"고 밝혔다.그러면서 "그걸 보고 이 정도면 성공했다고 생각했다. 그래서 그때 비로소 촬영했다"고 말해 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr