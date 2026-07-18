사진=박미선 유튜브

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개그우먼 박미선이 뮤지컬 배우 김호영을 극찬했다.지난 16일 유튜브 채널 '미선임파서블'에서는 박미선이 김호영과 호텔 망고빙수 투어를 하며 진솔한 이야기를 나눴다.이날 박미선은 먼저 후배 김호영을 향한 애정을 드러냈다. 그는 "원래 내가 먼저 나와서 호영이를 섭외하려고 했는데, '선배님 채널에 먼저 나가야 한다'고 했다"며 미담을 전했다.박미선이 "후배들에게 부탁하는 게 선배 입장에서는 더 어렵고 눈치가 보인다"고 말하자, 김호영은 오히려 박미선을 향한 고마움을 전했다.김호영은 "사실 유튜브를 적극적으로 권유했던 분이 선배님이었다. '호영아, 넌 유튜브 해야 된다'고 계속 말씀해 주셨다"면서 "어떻게 보면 유튜브에 조금 늦게 들어온 편인데, 선배님 채널이라면 내가 먼저 나와야 한다고 생각했다"고 말했고, 박미선은 "뉘 집 자식인지 잘 배웠다"며 흐뭇한 미소를 지었다.평소 밝고 에너지 넘치는 모습으로 사랑받아온 김호영은 최근 번아웃을 겪었다고 털어놔 눈길을 끌었다.박미선이 "요즘 무슨 고민 있냐"고 묻자 김호영은 "최근 고민이 있었는데 해결됐다"며 "한 달 반에서 두 달 정도 번아웃을 겪었다"고 솔직하게 말했다.그는 번아웃을 극복할 수 있었던 가장 큰 이유로 자신의 상태를 인정한 점을 꼽았다. 김호영은 "뭔가 이상하다고 느껴졌을 때 나를 잘 인지하고 그걸 인정해야 한다"며 "계속 '아닐 거야', '내가 왜 이러지' 하면서 밑으로 내려가기보다 '지금 내가 이렇구나. 어떻게 다시 올라갈 수 있을까'를 생각하기 시작했다"고 설명했다.이어 "생각을 조금 바꾸니까 극복할 수 있는 방법들을 찾게 되더라"고 덧붙였다.김호영의 이야기를 들은 박미선도 깊이 공감했다. 그는 "나를 돌아보는 게 굉장히 중요하다"며 "세상에서 나를 제일 잘 아는 것 같지만 사실은 나를 제일 모르는 것도 나"라고 말했다.그러면서 "내가 나를 제일 잘 안다고 생각했는데 가장 모르고 있더라. 이번에 아프고 쉬는 시간 동안 나를 굉장히 많이 돌아봤다. 그 시간이 회복하는 데 큰 도움이 됐다"고 밝혔다.김호영의 진솔한 고백에 박미선은 "그런 계기가 또 생기는 것"이라며 따뜻하게 응원하며 격려했다.한편, 김호영은 최근 옥주현에게 '옥장판' 사건에 대한 해명과 사과를 요구 받았다. 지난 2022년 뮤지컬 '엘리자벳' 캐스팅 논란 당시 옥주현은 당시 김호영을 고소했지만, 결국 취하했다고 밝히며 "후회하고, 사과 받은 적이 없다"고 주장했다. 반면 김호영은 해당 논란에 대해 별다른 대응 없이 평소 스케줄을 소화하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr