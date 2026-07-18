이미지 크게보기 사진 = 백지영 유튜브 채널

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가수 백지영이 주식 투자로 수익률 100%를 기록했다고 밝혔다.18일 백지영 유튜브 채널 영상에서 백지영과 정석원은 경제 전문가 박정호 교수와 함께 주식과 투자에 대한 이야기를 나눴다.백지영은 과거 투자 경험을 돌아보며 "예전에는 우량주 위주로 조금씩 투자했다. 크게 손해를 본 적은 없었다"며 "그런데 코로나가 터지면서 가지고 있던 두세 종목을 손해를 보고 모두 팔았다. 그 이후에는 '그냥 하지 말자'는 생각으로 지금까지 주식을 하지 않았다"고 말했다.이어 가장 높은 수익을 기록했던 당시를 떠올리며 "당시 주식 수익률이 거의 100% 가까이 났다. 투자금이 두 배 정도 됐었다"고 밝혀 눈길을 끌었다.이를 들은 정석원은 연애 시절을 회상하며 "아내가 (주식) 전문가에게 맡겨 투자해서 이득을 본 적이 있었다"며 "'꽁돈이 생겼다'면서 백화점에 가자고 했던 기억이 난다"고 말했다.반면 자신의 투자 경험은 정반대였다고 털어놨다. 정석원은 "저는 주식을 전혀 모르고 관심도 없었다. 그런데 주변에서 해야 한다고 해서 아무것도 모르는 상태로 두 종목을 샀다"며 "결국 두 종목 모두 상장폐지가 됐다"고 고백했다.앞서 정석원은 제작진으로부터 하이닉스 이야기를 듣고 "하이닉스가 뭐냐"고 되물어 웃음을 안겼다. 이어 백지영이 "삼성전자처럼 무슨 하이닉스냐"고 힌트를 줬지만 선뜻 답하지 못했고, 국내 대표 반도체 기업이라는 설명이 이어진 뒤에야 정답을 맞히며 화제를 모았다.백지영은 현재 투자 계획에 대해서는 "90%는 아직도 주식을 할 생각이 없지만 10% 정도는 저금하듯이 넣어두고 4~5년 정도 안 봐도 되는 장기투자는 해볼까 하는 생각이 있다"고 밝혔다.이어 "안 하는 것과 몰라서 못하는 것은 다르다고 생각한다. 모르니까 자꾸 마음에 남더라"며 "공부는 해보고 싶다"고 덧붙였다. 또 백지영이 자신만의 투자 방법을 얘기하자 전문가는 놀라워하며 "이분들이 각 잡고 투자하면 무섭겠다라고 생각했다"며 놀라움을 감추지 못했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr