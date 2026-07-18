이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

'김주하의 데이앤나잇' 구혜선이 녹화 도중 직접 앞머리를 잘랐다.18일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 배우이자 사업가로 활동 중인 구혜선이 출연했다.이날 구혜선은 악플에 대한 생각을 솔직하게 털어놨다. 그는 "악플을 다 본다. 하나도 빼놓지 않고 다 본다"며 "사회적 현상으로 보고 있다"고 말했다.이어 "논리적으로 부정하는 글에도 허점은 있다. 발음에 관한 악플이 있으면 그걸 계기로 더 연습하면 된다"고 설명했다. 이에 김주하는 "비난을 동력으로 쓰는구나"라며 감탄했다.또 구혜선은 "신인 때는 악플을 받으면 충격을 받을 수 있다. 한 20년 정도 받으면 새로울 게 없다. 계속 반복되는 악플이지 참신하지 않다"고 덧붙였다.악플 이야기가 끝난 뒤 예상치 못한 장면이 이어졌다. 화면에는 '사상 최초 녹화 중단'이라는 자막이 등장했고, 스태프들은 구혜선에게 가위와 거울을 건넸다.알고 보니 녹화 내내 앞머리가 눈을 찌르는 불편함을 참고 있었던 것. 결국 구혜선은 직접 앞머리를 잘랐고, 이를 지켜보던 출연진은 "대박이다", "이게 되네?"라며 놀라움을 감추지 못했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr