사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

'나는솔로' 31기 정희가 차분한 여름 감성이 담긴 일상을 공개하며 청초한 비주얼로 시선을 사로잡았다.31기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "누가 그랬다, 여름은 어른이 다시 아이가 되는 계절이라고 어쩐지 맨날 놀고싶드라"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 31기 정희는 카페 야외 공간의 긴 벤치에 앉아 베이지 컬러의 민소매 플리츠 원피스를 입고 단정한 자세로 카메라를 바라보고 있다. 은은한 광택이 감도는 원피스와 목걸이가 차분한 분위기를 더했고, 뒤로 묶은 헤어스타일에 자연스럽게 내려온 앞머리가 청순한 비주얼을 한층 돋보이게 했다. 뒤편으로는 초록빛 가로수와 건물, 유리창에 비친 풍경이 어우러져 여름의 싱그러운 분위기를 완성했다.다른 사진에서 31기 정희는 고개를 살짝 기울인 채 부드러운 미소를 지으며 카메라를 응시하고 있다. 또 다른 사진에서는 환한 미소와 함께 손을 무릎 위에 올린 편안한 자세로 여유로운 분위기를 전했고, 왼편에는 치즈케이크 안내 입간판이 함께 담겨 카페의 감성을 더했다.이어진 사진에서 31기 정희는 옆모습을 드러낸 채 정면을 바라보고 있다. 아이보리 컬러 헤어 집게로 묶은 포니테일 스타일과 깔끔한 실루엣의 원피스가 어우러지며 단아한 분위기를 자아냈고, 유리창 너머 짙은 녹음이 배경을 채우며 편안한 여름 감성을 더했다.이를 본 팬들은 "고급스럽고 더 이뻐지셨네요" "참 예쁘십니다" "오 눈부셔요" "여신님이 되셨음" "더 이쁘실듯한 느낌이" "핫걸" 등의 댓글을 달았다.앞서 정희는 '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널에서 진행된 라이브 방송에서 '나는솔로' 방송 첫 화가 나간 직후 온라인상에서 화제가 된 본인의 과한 화장법에 대해 솔직하게 입을 열었다. 정희는 화면에 담긴 자신의 모습을 직접 확인하고 특히 속눈썹 메이크업이 과하다거나 다소 거북하다는 시청자들의 쏟아지는 피드백을 실시간으로 접하며 이를 확실히 인지하게 됐다고 설명했다.정희가 화장법을 전격적으로 바꾸게 된 계기는 철저히 시청자들과의 소통과 객관적인 모니터링 덕분이었다. 원래 정희는 "스스로에게 가장 잘 어울리는 화장 스타일이라고 판단해 해당 화장법을 오랫동안 고수해 왔으나 많은 시청자가 이로 인해 불편함을 느낄 줄은 미처 상상하지 못했다"며 미안한 마음을 전했다. 이어 정희는 "첫 방송을 본 직후 거울을 보고 곧바로 자신의 속눈썹을 과감하게 잡아 뜯어내며 메이크업 스타일을 즉각적으로 수정했다"고 밝혀 현장에 큰 웃음을 안겼다.한편 1993년생인 정희는 독일에서 유학했으며 자동차 디자이너 일을 하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr