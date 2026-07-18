가수 선미가 데이식스 영케이를 베이시스트로 성장시키는 데 도움을 줬던 과거 인연을 공개한다./사진=텐아시아DB

가수 선미가 데이식스 영케이를 베이시스트로 성장시키는 데 도움을 줬던 과거 인연을 공개한다./사진제공=tvN

가수 선미가 데이식스 영케이를 베이시스트로 성장시키는 데 도움을 줬던 과거 인연을 공개한다./사진제공=tvN

가수 선미가 데이식스 영케이를 베이시스트로 성장시키는 데 도움을 줬던 과거 인연을 공개한다.18일 오후 7시 30분 방송되는 tvN '놀라운 토요일'에는 선미, 티파니 영, 정택운이 출연한다.선미는 JYP엔터테인먼트 후배였던 영케이를 직접 트레이닝했던 일화를 소개한다. 원더걸스에서 베이스를 맡았던 그는 "데이식스 영케이가 베이시스트로 성장하는 과정에 도움을 줬다"고 밝혀 출연진을 놀라게 한다.선미는 MC 붐에게 "신곡 바이럴 대명사이지 않냐"며 홍보를 부탁한다. 이에 붐은 빨강, 노랑, 파랑 신호등 의상을 입은 김동현, 넉살, 영케이에게 특별 홍보팀 임무를 맡긴다.티파니 영은 태티서의 라이벌로 언급된 효리수에 대해 "고음은 나와도 화음이 부족하다"고 평가한다. 이어 "태티서가 모여서 한판 떠야 하지 않을까"라고 덧붙이며 경쟁 구도를 형성한다. 정택운은 한해와의 뜻밖의 인연을 공개한다. 이 과정에서 예능인으로 활약 중인 한해를 향한 출연진의 반응이 이어지며 웃음을 더한다.애피타이저 게임으로는 '몸으로 말해요-영화·드라마·뮤지컬 편'이 진행된다. 선미가 팀장을 맡은 '선미 팀'과 티파니 영이 이끄는 '유미 팀'이 맞붙는다.팀원 선택에 나선 선미는 '신호등 홍보팀' 김동현, 넉살, 영케이를 한꺼번에 선택한다. 이후 이들과 호흡을 맞추며 문제 풀이에 나선다.출제자로 등장한 티파니 영은 센스 있는 힌트를 연이어 제시한다. 정택운 역시 몸을 아끼지 않는 동작으로 승부에 힘을 보탠다. 이어진 받아쓰기에서는 난도가 높은 노래가 출제된다. 정택운은 게임 도중 "부담스럽다"며 낯가림을 호소하다 예상하지 못한 실수를 한다. 이 과정에서 이른바 '택운존'까지 만들어지며 멤버들을 혼란에 빠뜨린다.세 번째 출연 만에 받아쓰기 방식에 적응한 선미는 결정적인 단어를 찾아내며 활약한다. 티파니 영도 뮤지컬 배우다운 가창력으로 멤버들의 사기를 끌어 올린다. 디저트 게임 'A.I.야 그림 그려줘-노래 편'에서는 게스트들의 무대가 펼쳐진다. 영케이는 가수 본업으로 돌아가 실력을 선보이고, 김동현은 터보 팬다운 퍼포먼스로 웃음을 안긴다.선미, 티파니 영, 정택운이 출연하는 '놀라운 토요일'은 18일 오후 7시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr