사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 22기 옥순이 편안한 카페 일상을 공개하며 청순한 비주얼로 시선을 사로잡았다.22기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "어제 잠깐 나간거라 사진을 많이 안찍어올릴게 별로 없어여..정보문의가 많아 사진 싹싹 긁어 올려봅니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 22기 옥순은 화이트 퍼프소매 블라우스에 스트라이프 와이드 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 카페 한쪽 벤치에 앉아 있다. 신발을 벗은 채 두 다리를 끌어안고 자연스럽게 앉아 있는 모습이 편안한 분위기를 더했고 옆에는 연한 그린 컬러의 가방을 내려놓아 담백한 스타일링을 완성했다. 벽면에 걸린 포스터와 우드톤 인테리어가 어우러지며 차분한 공간의 분위기를 더욱 돋보이게 했다.다른 사진에서 22기 옥순은 테이블에 앉아 메뉴판으로 얼굴 아랫부분을 살짝 가린 채 카메라를 바라보고 있다. 화이트 블라우스와 긴 생머리가 깔끔한 분위기를 만들었고, 테이블 위에는 유리컵과 접시, 수저가 놓여 있어 카페의 편안한 일상이 자연스럽게 담겼다. 밝은 실내와 심플한 인테리어가 어우러지며 맑고 단정한 비주얼이 한층 돋보였다.이를 본 팬들은 "진짜예뿌시다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "역대 옥순중 최고" "어머 심쿵" 등의 댓글을 달았다.앞서 옥순은 자신의 인스타그램에서 진행된 질의응답 시간에 체중에 대한 질문을 듣고 "최대 52kg 정도 나간다"며 "그 이상은 제가 허락하지 않는다"고 답하며 '뼈말라' 몸매를 인증한 바 있다.한편 '나는솔로' 22기 옥순은 1989년생으로 37세다. 옥순은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 경수와 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr