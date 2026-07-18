사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 감각적인 스타일링이 돋보이는 일상을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.31기 순자는 "찰나의 유행을 따라가기보다 질 좋은 가죽 본연의 가치를 담아내는 브랜드. 콘크리트앤캔버스가 성수에 쇼룸을 오픈했다고 해서 다녀왔어요."라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 성수동에 위치한 'CONCRETE & CANVAS' 쇼룸을 찾은 모습이 담겼다. 아이보리 컬러의 반소매 상의와 은은한 민트빛 와이드 팬츠를 매치한 편안한 스타일에 블랙 토트백과 스니커즈를 더해 담백하면서도 세련된 분위기를 완성했다.쇼룸 앞 벤치에 앉아 가방을 살펴보는 모습에서는 차분한 일상이 자연스럽게 전해졌고 다른 사진에서는 같은 벤치에 앉아 미소를 머금은 채 가방을 손에 든 모습으로 여유로운 시간을 담아냈다.이어진 사진에서는 화이트 톤으로 꾸며진 쇼룸 내부에서 진열된 블랙 가죽 가방을 직접 살펴보고 있으며 깔끔한 공간과 절제된 인테리어가 차분한 스타일링과 조화를 이루며 감각적인 분위기를 더했다. 또 다른 사진에서는 쇼룸 유리 앞에서 휴대전화로 거울 셀카를 남기며 블랙 토트백을 든 전신 스타일을 공개해 편안하면서도 세련된 데일리룩을 한눈에 보여줬다.팬들은 "스타일 이상한 사람들도 광고하는데 다은씨 나솔 전에도 센스가 좋았기 광고해도 됩니다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "코디 넘 예뻐요" "옷잘입어서 따라입고시픔" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.앞서 순자는 현재 17만 명 이상의 SNS 팔로워를 보유하며 많은 인기를 끌고 있다. 이는 '나는솔로' 역대 출연자 중 최고로 알려졌다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr