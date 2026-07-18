윤주모 윤나라의 반전 이력이 공개된다./사진제공=MBC

윤주모 윤나라의 반전 이력이 공개된다./사진제공=MBC

윤주모 윤나라의 반전 이력이 공개된다.18일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에서는 블랙핑크 제니와 봉준호 감독 등 셀럽들의 입맛을 사로잡은 윤주모 윤나라의 식당과 일상이 공개된다.윤나라는 직접 빚은 전통주와 음식으로 손님을 맞이한다. 본격적인 영업이 시작되자 주방을 진두지휘하며 능숙한 모습을 보여준다. 전통주와 어울리는 페어링까지 선보이며 시선을 끈다.방송에서는 윤나라의 뜻밖의 과거도 공개된다. 그는 서울예술대학교 영화과 출신으로, 정식으로 요리를 배운 적이 없다고 밝힌다. 대학 시절에는 힙합 동아리에서 래퍼로 활동하며 축제 무대에 올랐던 이력도 전한다.스튜디오에서는 윤나라의 가창력과 랩 실력이 공개된다. 예상 밖의 무대에 참견인들은 놀라움을 감추지 못했다.윤나라가 지금의 '윤주모'가 되기까지의 과정도 소개된다. 그는 19살에 닭꼬치 장사를 시작한 데 이어 공연 기획자로 일했던 경험을 들려준다.이후 전통주에 매력을 느껴 직접 술을 빚기 시작했고, 술잔 전시를 열고 전통주로 장관상을 받기까지의 과정도 공개한다.윤나라의 식당 영업 현장과 반전 이력은 18일 오후 11시 10분 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr