박서진이 5개월 만에 11kg이 찐 근황을 고백한다./사진=텐아시아DB, KBS 제공

박서진이 5개월 만에 11kg이 찐 근황을 고백한다./사진=텐아시아DB, KBS 제공

박서진이 5개월 만에 11kg이 찐 근황을 고백한다. 앞서 그는 성형에 1억 원을 투자했다고 밝힌 적 있다.18일 오후 6시 5분 방송되는 KBS2 '불후의 명곡-2026 왕중왕전' 1부에서는 린X조째즈, 민우혁X조형균X유리아, 케이윌, 김동준X영탁, B1A4, 박서진, 포레스텔라, 황민호X이수연, 리베란테, NEXZ까지 총 10팀이 출연해 '왕중의 왕' 자리를 놓고 무대를 펼친다.박서진은 왕중왕전 우승이 꼭 필요한 이유를 털어놓는다. 한층 통통해진 볼살로 등장한 그는 "한창 다이어트를 열심히 하다가 치팅에 빠졌다. 5개월 만에 11kg이 찌더라"며 요요를 고백해 모두를 놀라게 한다. 이어 "회사 이사님이 왕중왕전에서 우승하면 시술과 회복 휴가를 주시기로 약속했다"며 "왕중왕전 트로피를 꼭 따야 한다"고 말해 웃음을 자아낸다.박서진은 이날 소방차의 '어젯밤 이야기'를 선곡한다. 앞서 '불후의 명곡'에서 '불북' 퍼포먼스로 왕중왕전 티켓을 따냈던 그는 "지금껏 '불후'에서 본 적 없는 퍼포먼스를 준비했다"며 '얼음 난타 퍼포먼스'를 예고한다.감칠맛 나는 가창력과 장구 연주에 얼음 난타 퍼포먼스까지 더해진 무대에 출연진도 감탄을 쏟아낸다. 포레스텔라 고우림은 "마치 4D를 보는 것 같았다"고 말했고, 영탁은 "장구 치는 박서진의 모습이 요즘 화제인 ATEEZ 최산 씨 턱선을 보는 것 같았다"며 엄지를 치켜세운다.박서진이 왕중왕전 우승과 함께 시술·회복 휴가를 손에 넣을 수 있을지는 18일 오후 6시 5분 방송되는 '불후의 명곡-2026 왕중왕전' 1부에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr