사진 = 백합 인스타그램

사진 = 백합 인스타그램

'나솔사계'와 '지지고 볶는 여행'에 출연했던 백합이 다정한 분위기가 가득 담긴 셀카를 공개하며 사랑스러운 매력을 전했다.백합은 인스타그램에 "my favorite place"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 백합은 밝은 실내를 배경으로 스트라이프 슬리브리스 상의를 입고 짧은 단발머리에 앞머리를 내린 채 카메라를 바라보고 있다. 남자친구를 두 팔로 꼭 끌어안은 모습과 함께 하얀 스트랩의 스마트워치와 작은 목걸이가 자연스럽게 시선을 끌며 입술을 살짝 내민 표정이 귀여운 분위기를 더했다.이어진 사진에서 백합은 같은 포즈로 남자친구를 안은 채 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 편안한 표정과 맑은 피부, 자연스러운 메이크업이 어우러졌고, 포근한 분위기 속에서 다정한 일상이 고스란히 전해졌다.이를 본 팬들은 "너무 이뻐요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "느무 설렌다용" "머리 예쁘게 기르셨네요" "행복해보이세용" 등의 댓글을 달았다.앞서 백합은 자신의 인스타그램에 남자친그과 함께 찍은 사진을 공개하며 연애 사실을 알린 바 있다. 백합은 남자친구가 9살 연하라며 "3년 전 친한친구 소개로 처음 알게 됐는데 그때는 인연이 아니었고 돌고 돌아 다시 만나게 됐다"며 "직업이 트레이너냐고 많이 물어보시는데 헤어샵 운영하고 있고 평일에는 일하고 저녁에는 운동하고 주일에는 교회가는 성실한 루틴으로 살던 사람이라 저도 같이 성실해(?)지고 있다"고 밝혔다.한편 백합은 지난해 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 골싱특집(골드+돌싱)에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr