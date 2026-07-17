사진=유튜브 '홍쓴TV'

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제이쓴이 홍현희 아버지가 남긴 차량을 뒤지던 차량털이범을 직접 붙잡았던 일화를 공개했다.17일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '2년 동안 세차 안 함'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 홍현희와 제이쓴은 아들 준범 군과 함께 세차장을 찾았다. 홍현희는 평소 차량을 자주 세차하지 않는다며 "나는 차를 한 번 맡겨본 게 전부다. 우리가 산길 같은 곳을 다니지 않아서 차가 깨끗한 줄 알았다"고 말했다.이를 들은 제이쓴은 "차를 맨날 세차한다. 돈을 내고 아침마다 닦아주시는 분이 있다. 새벽마다 손세차를 해주시니까 깨끗한 것"이라고 설명했다. 정기적으로 차량 관리를 받고 있다는 사실을 처음 알게 된 홍현희는 "금시초문"이라며 당황해 웃음을 자아냈다.홍현희는 현재 타고 있는 차량에 대해서도 남다른 애정을 드러냈다. 그는 "준범이를 낳고 안전한 차를 타야겠다고 생각해서 바꿨다. 준범이를 위해 산 차"라며 "그전에는 계속 중고차만 타다가 처음으로 산 새 차라 의미가 있다"고 밝혔다.세차에 앞서 차량 내부를 정리하던 중 제이쓴은 과거 차량털이범을 직접 잡았던 일을 떠올렸다. 사건이 벌어진 차량은 홍현희의 아버지가 생전에 타던 수동 차량이었다.홍현희는 "아빠가 살아 계실 때 타시던 스틱 차량이었다. 돌아가신 뒤 이 차를 어떻게 할지 고민했는데 오빠가 수동 운전을 연습해서 타고 다녔다"고 설명했다.제이쓴은 "어느 날 홍현희의 오빠가 우리 집에 왔다. 이사하기 전 맡길 물건이 있어서 함께 차로 가는데 누군가 운전석에 앉아서 안을 막 뒤지고 있더라"고 당시 상황을 전했다.이어 "바로 도망가지 못하게 발로 차 문을 막았다. 형에게 빨리 경찰에 신고하라고 했고, 그렇게 차량털이범을 잡았다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.홍현희는 "요즘 세상에도 차량을 터는 사람이 있더라"며 황당해했고, 제이쓴은 "사이드미러가 펼쳐져 있는 차량은 문이 열려 있을 가능성이 있다고 생각해 지나가면서 한 번씩 열어본다고 하더라"고 덧붙였다.긴박했던 상황을 회상하던 홍현희는 "그런데 그 차가 수동이라 범인이 차를 몰고 도망가지는 못했을 것"이라고 말해 분위기를 반전시켰다. 이어 제이쓴이 수동 운전에 익숙하지 않았던 시절을 떠올리며 "20분이면 갈 거리를 45분 동안 갔다. 언덕을 올라가다가 시동이 계속 꺼졌다"고 폭로해 웃음을 더했다.이후 세 사람은 본격적으로 세차를 시작했다. 세차가 처음인 홍현희와 제이쓴이 사용법을 몰라 헤매는 사이 준범 군은 타이어와 차량 곳곳을 꼼꼼하게 닦았다. 두 사람은 "준범이가 엄마 아빠보다 낫다"며 아들의 야무진 모습에 감탄했다.처음에는 세차장에 온 이유를 모르겠다며 불만을 드러냈던 홍현희는 차량 문 안쪽과 눈에 띄지 않는 틈새까지 닦으며 점차 청소에 몰입했다. 그는 "겉보다 문을 열었을 때 보이는 구석구석을 닦는 게 너무 힐링된다. 나를 잘 들여다봐야겠다는 생각도 들었다"고 털어놨다.세차를 마친 홍현희는 "왜 사람들이 세차하는지 알 것 같다. 기분 전환이 필요할 때 다시 오고 싶다"며 만족감을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr