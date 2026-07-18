사진=KBS2 '해피투게더'

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'해피투게더' 국민 MC 유재석이 어린이 참가자를 상대로 인지도 테스트를 했다가 굴욕을 당했다.17일 방송된 KBS 2TV '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'에서는 자폐 스펙트럼을 가진 유준이가 엄마와 함께 '거북이처럼' 팀으로 출연해 따뜻한 무대를 선보였다.이날 유재석은 유준이와 자연스럽게 대화를 나누던 중 자신의 인지도를 확인해보고 싶다는 듯 "아저씨를 아냐"고 질문을 던졌다.하지만 유준이는 곧바로 대답하지 않고 한참을 생각한 뒤 "언제 만났더라?"라고 되물었고, 예상 밖의 답변에 스튜디오는 웃음바다가 됐다.이를 지켜보던 윤종신은 "재석이를 다 아는 게 아니구나"라고 말했고, 유재석 역시 당황한 표정을 지으면서도 "모르는 어린이들이 있다"고 너스레를 떨어 폭소를 자아냈다.국민 MC도 피해 가지 못한 뜻밖의 '인지도 굴욕'은 계속됐다. 이효리는 유준이에게 "유준아, 이모 어때?"라고 물었고, 유준이는 망설임 없이 "예뻐요"라고 답해 이효리를 미소 짓게 했다.이를 본 유재석은 곧바로 "아저씨는 어때?"라며 질문을 이어갔다. 유준이는 이번에도 "멋져요"라고 답했고, 예상과 다른 칭찬에 출연진 모두가 웃음을 터뜨렸다.하지만 이효리는 고개를 갸웃하며 "그냥 다 좋게 이야기해 주는 것 같다"고 말해 현장을 웃음으로 물들였다.이후 장항준에게도 같은 질문이 이어졌다. 유준이는 장항준에게도 "멋져요"라고 답했고, 이효리는 "좋은 말만 해주는 것 같다"며 확신하는 모습을 보였다.마지막으로 윤종신이 "아저씨는?"이라고 자신의 평가를 부탁하자 분위기가 달라졌다. 유준이는 앞선 질문과 달리 한동안 아무 말 없이 고민하는 모습을 보였고, 스튜디오에는 긴장감과 웃음이 동시에 흘렀다.잠시 침묵 끝에 유준이는 윤종신에게도 "멋져요"라고 답했다. 다만 다른 출연진보다 훨씬 긴 고민 끝에 나온 대답이었던 만큼 출연진들은 은근한 외모 순위가 드러난 것 아니냐며 웃음을 참지 못했다.이효리는 엄마를 더 좋아하는 유준이에게 "아빠한테도 사랑한다고 해달라"고 제안했다. 유준이가 "아빠는 떠났다"고 하자, 출연자들은 당혹감을 감추지 못했다. 이에 유준이 어머니는 "일 하러 떠났다는 것"이라고 설명해 안도의 한숨을 쉬게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr